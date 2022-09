Contó la “realidad” de vivir en Estados Unidos y derribó las ilusiones de muchos: “Bájense de las nubes”

El sueño americano es el deseo de muchas personas que quieren cambiar su calidad de vida. Comenzar desde cero en otro país siempre es complicado y un tiktoker quiso dar su opinión al contar lo que para él es la realidad al emigrar a Estados Unidos. Especificó que la mayoría de los extranjeros tienen una idea errónea de lo que significa ir a trabajar o vivir a territorio estadounidense y de inmediato generó alerta entre los que lo vieron.

Fue a través de su cuenta @rafael85m que Rafael Morales enlistó todas las creencias que tienen algunas personas, sobre todo la de generar dinero a montones con un trabajo de pocas horas al día. “De recién llegado las cosas no son nada fáciles y desde luego se pueden convertir en una verdadera pesadilla para ti”, dijo en una frase que causó todo tipo de opiniones.

Él aseguró que algunas personas creen que ir a EE.UU es como vivir en la gloria. Según su clip, hay desde quienes suponen que ganarán muchos dólares, hasta los que piensan que conseguirán una pareja de origen norteamericano para que les de fácilmente la ciudadanía. “La idea de tener un departamento de recién llegado en Estados Unidos, bájate de la nube”, declaró el creador de contenido y aseguró que un migrante solo puede aspirar a vivir en un piso compartido con otros extranjeros.

Así es la vida en Estados Unidos, según un tiktoker

Rafael quiso que los soñadores aterrizaran de sus fantasías con la supuesta realidad: “Me voy a conseguir una gringa para que me dé los papeles... No, eso no es tan fácil porque no hablas inglés”, detalló para después enfatizar que la vida en esa nación no es sencilla.

Aunque posteriormente sí admitió que hay solo una manera de lograr hacer una fortuna al trabajar allí: hacer turnos laborales de muchas horas extras y con un horario de lunes a lunes, sin descanso.

La reacción de los tiktokeros ante el sueño americano

Las declaraciones de Rafael no fueron del agrado de todos. Algunos lo corrigieron y hablaron desde su propia experiencia, al considerar que cada caso es diferente. “Hermano, eso depende de cada quien cómo se mueva, cómo se desenvuelva y hasta dónde lleguen sus ganas de triunfar. Cada quien tiene su suerte”, “¿Quién dijo eso de que si llegas tienes todo? El que recién llega es igual en todos lados, pagar lo nuevo”, fueron las opiniones que recibió.

Vivir en Estados Unidos es el sueño de muchos y este tiktoker quiso advertirles algunos detalles

Por otro lado, hubo personas dentro de la audiencia que le insinuaron que exageraba sobre la situación, ya que siempre que alguien se mudaba tenía que empezar desde abajo: “Amigo, en todos lados el comienzo es difícil y se supone que vas a trabajar”, “Creo que todo el que se va es a trabajar y eso lo llevan en la mente”.

Finalmente, algunos también le dieron la razón: “Se trabaja mucho amigo y es muy caro USA”, “La mayoría se va también porque es un sueño de niños estar allá por las películas que vimos”, “Tengo familia allá de hace 30 años y ni casa tienen propia, allá la vida es dura”, sentenciaron.