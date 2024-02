escuchar

La identificación Real ID es una credencial federal que se agrega a otros documentos emitidos por las entidades oficiales y que establece un estándar de seguridad mínimo requerido para actividades específicas, pero no está disponible para migrantes. Sin embargo, en Nueva Jersey existe una licencia que se puede obtener a través de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés), sin importar el estatus migratorio.

¿Cuál es la licencia de conducir para migrantes en Nueva Jersey?

La MVC de Nueva Jersey dio a conocer en 2021 que, a partir del 1° de mayo de ese mismo año, se ampliaría la disponibilidad de licencias de conducir estándar y tarjetas de identificación de no conductor para incluir a todos los habitantes del estado, sin importar su estatus migratorio, a través de la implementación de una ley firmada por el gobernador Phil Murphy en diciembre 2019.

En Nueva Jersey, la licencia de conducir estándar está disponible en todos los Centros de Licencias con cita previa Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Sue Fulton, administradora principal de la MVC en ese momento, comentó que un mayor acceso a una licencia de conducir haría una contribución en gran medida a mejorar las vidas de muchos residentes de Nueva Jersey y mejorar la seguridad pública. “Nuestras carreteras son más seguras cuando los conductores están capacitados, evaluados, autorizados y asegurados”, agregó.

Así se puede tramitar la licencia de conducir estándar en Nueva Jersey: requisitos

Todos aquellos residentes interesados en tramitar un carnet de manejo deberán completar el programa de Licencia de Conducir Graduada del estado y recibirán una identificación estándar de Nueva Jersey cuando cumplan con los lineamientos. En 2001, se implementó un sistema de varias etapas, que implica restricciones que deben respetarse de forma estricta, ya que de no hacerlo se podría recibir una multa de US$100 o la suspensión del privilegio de conducir.

Para iniciar el trámite, lo primero es programar una cita en línea para obtener un permiso especial de principiante. Estos son los requisitos:

Tener al menos 16 años.

Tener un consentimiento firmado del padre, la madre o un tutor legal (en caso de ser menor de edad).

Estar inscrito en un curso de capacitación para conductores detrás del volante aprobado a través del Departamento de Educación de Nueva Jersey o una escuela de manejo comercial.

Un instructor aprobado debe comprar el permiso.

Debe aprobar los exámenes teóricos y de visión de la MVC.

Pagar la tarifa requerida.

Para realizar la prueba de conocimientos se debe concertar una cita, llevar sus documentos y realizar un examen de la vista. Si el solicitante no aprueba, puede volver a hacer la prueba luego de siete días. También se tienen que cumplir las restricciones de conducción del permiso especial de principiante, practicar al menos de tres o seis meses, de acuerdo a la edad del solicitante, y tener las calcomanías rojas del Programa de licencia de conducir gradual (GDL, por sus siglas en inglés) pegadas en el vehículo al conducir.

Requisitos para obtener una licencia por primera vez en Nueva Jersey

Para sacar una licencia de principiante, se debe haber completado el período de conducción supervisada sin suspensiones ni postergaciones, haber aprobado el examen práctico de conducción de la MVC y tener al menos 17 años de edad. En caso de desaprobarlo, se puede volver a realizar la prueba luego de 14 días.

Para obtener una licencia de conducir estándar de Nueva Jersey se deberán aprobar varias etapas Freepik

Ya con la licencia de principiante, se debe practicar la conducción sin supervisión durante al menos un año, así como también respetar las restricciones y tener las calcomanías rojas de GDL pegadas en el auto.

Con el permiso sellado y los documentos correspondientes, sin la necesidad de una cita previa, se puede retirar la licencia de conducir de prueba en el lugar del examen práctico o en cualquier centro de licencias. Luego de un año de práctica, es posible cambiar por una licencia de conducir básica.

¿Cuál es la diferencia entre una Real ID y una licencia de conducir estándar?

La identificación Real ID se parece a una licencia de conducir tradicional de Nueva Jersey, pero se diferencia con una estrella dorada o amarilla en la esquina superior derecha. La identificación estándar en su lugar tiene impresas la frase “No para fines de Identificación Real”. Además, la licencia o identificación estándar cuesta US$24, mientras que la Real ID tiene un valor de US$35.

La comisión explica que la principal diferencia es que una licencia de conducir estándar o una identificación de no conductor ya no se aceptará como identificación para volar dentro de Estados Unidos después del 6 de mayo de 2025. No obstante, ambas son válidas para conducir en el estado de Nueva Jersey.