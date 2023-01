El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 9 al 13 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 9 al 13 de enero para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para terminar el mes con abundancia.

ARIES

Los nervios y el estrés serán tus peores enemigos en los próximos días. Trata de dominarlos para que no arruinen tus planes. En temas más sociales, acudirás a algunas fiestas y te encontrarás con gente que no veías desde hace tiempo.

TAURO

Te llegará un dinero extra y comenzarás a planear un viaje para gastarlo allí. Solo evita quedarte en ceros porque las emergencias llegan de imprevisto. Por otro lado, regresarás a un hábito de entrenamiento físico que tenías.

GÉMINIS

Trata de relajarte y evitar las presiones porque, de lo contrario, tu ansiedad se hará presente. Tu salud mental es igual de importante que la física. Conocerás a una persona nueva del signo Leo o Virgo, con quien serás muy compatible.

CÁNCER

Comenzarás con los trámites de compra de una casa o de un nuevo carro. Solo ten cuidado de no equivocarte con los documentos o con alguna firma. Alguien que es importante para ti saldrá de tu vida próximamente.

LEO

Tienes que estar alerta y evitar cometer indiscreciones con tus seres queridos. Que tengas conocimiento de cierta información no significa que debas decírsela a todo el mundo. Los astros te dicen que no te entrometas en problemas que no son tuyos.

VIRGO

Te encontrarás en una problemática amorosa: un amor del pasado o un amor del presente. Deberás decidir entre esas dos personas que quieres mucho. No te estreses desde antes, deja que las cosas fluyan y la respuesta te llegará cuando menos la esperes.

LIBRA

Será una semana de muchas fiestas y reuniones. Evita excederte en la ingesta de bebidas alcohólicas porque sufrirás las consecuencias. Por otro lado, tienes un viaje pendiente que se podría concretar esta semana.

ESCORPIO

Los planetas te exhortan a estar pendiente de tu relación de pareja. Se avecina un embarazo, por lo que te recomiendan que te cuides si ser papá o mamá todavía no está en tus planes. Serán días de mucha transformación.

SAGITARIO

La recomendación es que evites entrometerte en relaciones de terceros. Nunca hagas lo que no quieres que te hagan. Recuerda que el karma sí existe. En relación con el trabajo, te propondrán iniciar un nuevo negocio.

CAPRICORNIO

Esta semana necesitarás de un documento importante. Así que trata de tener todas tus pertenencias en orden para que puedas tomarlo con rapidez. No te enganches con lo que no se dio, deja que se vaya y enfócate en cosas nuevas.

ACUARIO

Tu vida profesional se verá mejorada. Por lo tanto, también tus ingresos económicos mostrarán un crecimiento. Te pagarán una deuda del pasado que podrías utilizar para algunos compromisos que tienes en puerta.

PISCIS

La mala energía te rodea últimamente, pero tú tienes el poder de alejarla de ti. Solo tienes que pensar positivo y no involucrarte con personas que siempre critiquen a otros. Por otro lado, venderás tu coche viejo para comprar uno nuevo.

