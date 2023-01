Le puso un filtro extrañísimo a su mujer y la reacción fue espectacular

escuchar

Para lograr transformaciones en la apariencia física de las personas ya no es necesario realizarse una cirugía. Ahora, con las redes sociales y las innovaciones que estas tienen, basta con usar un filtro para cambiar de aspecto. Con estas herramientas se pueden distorsionar las facciones, lucir como una caricatura o incluso tener la misma cara que algún artista. En este contexto, Micah decidió ponerle uno de estos elementos tecnológicos a su esposa, Sarah, y la reacción de la mujer fue espectacular.

Micah y Sarah son una pareja de influencers con más de un millón de seguidores en su cuenta de TikTok @micahandsarah. Ahí comparten videos sobre retos y su rutina diaria, pero en particular las bromas que se hacen entre ellos. En esta ocasión la víctima fue la mujer, quien lució bastante confundida por no saber si tenía puesto un filtro o no.

Micah se puso frente a la cámara para fingir que hacía un video habitual. Le preguntó a Sarah algo totalmente común: “¿Puedes explicarme por qué a las mujeres les gustan tanto las duchas calientes?”, inició el video viral el creador de contenido. Lo que ella no sabía era que la idea era ponerla frente a la cámara para que el filtro se activara.

Así que cuando el tiktoker le pasó el móvil a su esposa para que respondiera, la mujer se quedó pasmada mirándose fijamente a sí misma. Se vio por algunos segundos y después le preguntó a su pareja: “¿Mi cara luce rara?”. Lo único que el hombre pudo hacer fue reírse, dado que el celular tenía activado el filtro de “distancia ocular”.

Su esposo le jugó una broma con un filtro y su reacción se viralizó

Micah trató de disimular y le dijo a su compañera que no pasaba nada, pero ella no le creyó. En consecuencia, le preguntó por su aspecto en repetidas ocasiones: “¿Qué es este filtro?”, dijo mientras se tocaba la frente como signo de incredulidad. Aunque quizá no sabía qué ocurría, tenía la sensación de que había algo extraño en su rostro.

“No veo nada diferente”, le contestaba su marido. Pero Sarah pronto descubrió que había un efecto aplicado. Sus ojos lucían completamente separados, con una apariencia similar a la de un alienígena de las películas. Incluso se describió a sí misma como un personaje de Splice, film estrenado en 2010 y protagonizado por Adrien Brody y Sarah Polley. Ambos actores interpretaron a dos genetistas que se especializan en crear híbridos de especies, según información del sitio Rottentomatoes.

Confusión entre usuarios

La misma confusión que tuvo la creadora de contenido se reflejó en algunos usuarios. Muchos de ellos escribieron dudosos sobre qué fue lo que le había ocurrido en la cara: “Todavía estoy traumatizado por esa película”; “Ella mencionó Splice y fue tan acertada”; “Estoy aquí sentada, pensando que está preciosa. No he visto nada raro”, comentaron. Además, agregaron en tono de broma que la tiktoker, abrumada por su apariencia, ni siquiera contestó la pregunta inicial sobre por qué a las mujeres les gustan las largas duchas con agua caliente.

Micah y Sarah tienen más de un millón de seguidores en TikTok Instagram / themicahwallace

Por otro lado, algunos comentaristas entendieron rápidamente la situación y concordaron con la similitud de los personajes del film antedicho: “¿Soy el único que quiere la respuesta a esa pregunta?”; “Yo quería una respuesta a la pregunta, pero me distraje por la risita”, finalizaron.

