El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 5 de junio

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 5 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tienes que alejarte de las personas que solo quieren verte mal. Si bien no puedes estar seguro de qué es lo que siente la gente hacia ti, tu intuición nunca falla. Préstale atención a lo que hay en tu interior y encontrarás la respuesta.

TAURO

Recuerda que todo lo que des lo recibirás con creces, tú sabes si eso te beneficia o te afecta. No le exijas a nadie algo que ni siquiera tú estás dispuesto a hacer. Tampoco te enojes si las personas no quieren cumplirle tus caprichos.

GÉMINIS

Te llegará un dinero que no esperabas y eso te ayudará a pagar algunas deudas que ya tenías vencidas. No te lo gastes, aprovéchalo para saldar esos préstamos que en su momento te sirvieron para salir de apuros.

CÁNCER

Se te dará la oportunidad de crecer laboralmente, pero tienes que pedírselos a tus jefes. Ellos tienen una buena percepción de ti, solo falta que tú les insertes el chip de que se requieren nuevas actividades y que tú puedes hacerlas.

LEO

No dudes en aceptar las opiniones de otras personas, especialmente si se trata de críticas constructivas. Toma todo lo que te sirva para ser mejor cada vez, y lo que no, deséchalo. No confundas tus sentimientos hacia la gente.

VIRGO

Es preciso que dejes de creer que siempre tienes la razón, porque no es así. Debes aprender a aceptar que todo el mundo piensa diferente y que no significa que quienes te rodean estén equivocados. Tienes que ser más humilde.

LIBRA

Se aproxima una serie de cambios en tu vida y los astros te dicen que no debes tenerles miedo. Es mejor que desde el inicio los aceptes y te adaptes a ellos, y que no tomes en cuenta lo que la gente opina sobre tus acciones.

ESCORPIÓN

Serán días de mucha reflexión, analizarás diferentes aspectos de tu vida que consideras que necesitan una solución. De esa manera se te caerá la venda de los ojos respecto a varias personas que te rodean, descubrirás sus verdaderas intenciones.

SAGITARIO

La recomendación para esta semana es que no te quedes con las ganas de nada. Haz todo lo que se te venga a la mente y disfruta de las nuevas cosas que llegan a tu vida. Es mejor arrepentirse que quedarse con una inquietud.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con enfermedades el estómago porque estarán a la orden del día. Por otro lado, agradece todo lo que llega a tu vida, sin importar que no sea lo que tú deseabas. En la medida en la que seas más agradecido, recibirás mejores cosas.

ACUARIO

El Cosmos se alineará para que comiences a planear un viaje con tu familia o tus amistades. Será una salida placentera y de relajación. Solo trata de no gastar más dinero del previsto, ya que podrías sufrir un gran desfalco.

PISCIS

Si tienes pareja, no es momento de buscar temas de discusión con ella. Es muy probable que en los días siguientes tengan problemas por los celos de tu parte, pero tienes que aprender a mesurarte y a no crear conflictos donde no los hay.

LA NACION