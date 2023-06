El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 5 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 5 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Disfrutarás de pasar más tiempo con tus seres queridos, especialmente si son niños. Es que todo lo relacionado con los menores está bien proyectado para ti. Además, gustarás de visitar museos y hacer arte.

Números de suerte: 11, 32, 50.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Finalmente tendrás la paz que tanto deseabas para tu hogar. Los disturbios que te atormentaron hace algunos días ya no estarán y pasarás momentos de tranquilidad. Estarás 100% equilibrado sin importar la compañía que tengas.

Números de suerte: 29,18, 7.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se enfatizará tu vida social, a partir de hoy tendrás gratas reuniones y muchos encuentros con gente que no veías desde hace mucho tiempo. Por otro lado, llamará tu atención todo lo referente al arte y cosas que tú consideras bellas.

Números de suerte: 6, 14, 35.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se te presentarán excelentes oportunidades en materia económica. La prosperidad no te faltará y cada día aumentarán más tus posibilidades de acrecentar tu patrimonio. Es un buen momento para hacer negociaciones.

Números de suerte: 1, 20, 3.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para el día de hoy es que comiences a planear esas vacaciones que tanto necesitas. Es un maravilloso momento para que te relajes, te aventures a lo desconocido y obtengas nuevas experiencias.

Números de suerte: 8, 11, 41.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Llamarán tu atención las actividades caritativas y querrás hacer más de eso. No lo dudes ni lo pienses dos veces, si te nace y es algo que te hace feliz, no tienes ninguna razón para limitarte. Si no tienes pareja, conocerás a alguien.

Números de suerte: 16, 9, 22.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El planeta Venus te favorecerá en diferentes aspectos, por ejemplo, en cómo te relacionas con las personas que te rodean. Ahora tendrás lazos más estrechos y sinceros. Las reuniones sociales y fiestas no faltarán.

Números de suerte: 10, 36, 28.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que podrías enamorarte de alguien que es mucho mayor que tú, pero que tienes que dejarte llevar por lo que sientes. No temas y tampoco le prestes atención a lo que otros dicen sobre tus decisiones.

Números de suerte: 25, 47, 5.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te relacionarás con gente que tiene relevancia en el ámbito laboral en el que tú te desenvuelves. Eso te ayudará en un futuro, dado que esas personas te apoyarán para echar a andar cualquier proyecto que tengas en mente.

Números de suerte: 12, 44, 39.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si tienes pareja, estarás mejor que nunca con ella: pasarán instantes románticos y harán cosas que dejarán una huella en su relación. Respecto al área monetaria en tu vida, recibirás un dinero extra por parte de varias personas.

Números de suerte: 9, 15, 2.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Expresarás tus sentimientos con mayor facilidad y eso provocará que tengas relaciones interpersonales más sinceras. Esto implica que digas lo que te duele y lo que te molesta, pero también que aprendas a pedir perdón.

Números de suerte: 5, 18, 21.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Te llevarás bastante bien con tus compañeros de trabajo esta semana, tanto que hasta planearán hacer actividades fuera de su centro de empleo. En cuestiones de salud también estarás mejor que nunca, no habrá nada que te detenga.

Números de suerte: 4, 19, 23.

