El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 18 de noviembre

Nana Calistar llegó este viernes 18 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se visualiza estabilidad en tu trabajo, así que no hay nada de qué preocuparse. Te llegará además una noticia que te dejará helado, pero en el buen sentido. Habrá movimientos en tu entorno proyectados para diciembre, pero hoy sabrás de qué se trata.

TAURO

La alineación de los planetas te beneficiará en cuestiones de buena suerte. También te hará estar con un humor un poco más intenso de lo normal. Por otro lado, debes evitar caer en las provocaciones de la gente.

GÉMINIS

Cuídate de la gastritis y colitis al comer solo alimentos que no te causen molestias. Respecto a tu área de empleo, habrá actitudes por parte de tus compañeros que te harán enfurecer, pero debes ignorar y aprender a controlarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

El tiempo es lo más valioso que tiene una persona, dado que es lo único en la vida que no se puede recuperar. Por ello no debes permitir que jueguen con él. Este viernes los astros te pondrán a prueba: deberás tomar una decisión drástica.

LEO

Se cancelará un viaje que ya tenías en puerta y es totalmente válido si decides estar enojado todo el día de hoy. Solo que también ten en cuenta que hay que valorar las cosas más importantes, como la familia y los momentos de valía.

VIRGO

No le prestes atención a lo que otras personas dicen acerca de ti, eso significa que avanzas y que haces las cosas bien. La gente feliz nunca critica a otros. Además, se aproximan nuevas oportunidades de conocer gente.

LIBRA

Lo que ocurrió en el pasado debe quedar justo allí. No te culpes por los errores o por no darte cuenta del daño que alguien te hacía. La vida sigue y debes ser más comprensivo contigo mismo: antes no tenías las mismas herramientas que ahora.

ESCORPIÓN

Tu sentido del humor en muchas ocasiones no es el mismo que tiene la mayoría de la gente. Eso provoca que algunos de tus chistes sean tomados de mala manera. Hoy tienes que cuidar ese aspecto y evitar amargarte si nadie se lo toma con gracia.

SAGITARIO

Sentirás la necesidad de buscar a una persona de tu pasado este viernes. La recomendación es que te abstengas y tengas fuerza de voluntad. No te permitas regresar a lo mismo. Por otro lado, comenzarás una amistad con alguien nuevo.

CAPRICORNIO

Te llegarán oportunidades de trabajo, así como una gran cantidad de dinero extra que no esperabas. Alguien que tenía una deuda contigo finalmente la saldará. Respecto a tu pareja, trata de hacer cosas diferentes porque la rutina los tiene aburridos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Es momento de que dejes de confiar en las personas que solo te dieron dolores de cabeza a lo largo de tu vida. Los malos momentos y las dudas no deben ser parte de tu cotidianidad. Ten el valor de dejar de lado a quien ya no tiene tu confianza.

PISCIS

Es importante que confíes más en ti mismo y valores lo que ves cuando te pones frente a un espejo. Nadie te valorará más que tú y debes reconocerlo. Si buscas que alguien te quiera, primero debes quererte tú.

