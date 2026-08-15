James Collins, candidato republicano en Florida: “No podemos permitir que el sueño americano se base en sobrevivir”

El 18 de agosto son las elecciones primarias republicanas por la gobernación de Florida. En caso de ganar los comicios, James Collins, vicegobernador del estado, prevé mejorar la asequibilidad mediante un plan de 11 pasos y eliminar el concepto del sueño americano basado en la superviviencia.

La postura de Jay Collins sobre el sueño americano

El republicano reflexionó sobre el concepto en una entrevista a WUSF. Allí, vinculó el sueño americano con la crisis de asequibilidad en Florida al destacar que el floridano se enfocaba en “sobrevivir”.

Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos Instagram/@jaycollinsfl

“Resolver la crisis de asequibilidad es una misión infalible. Y hay que abordarla en múltiples fases de manera simultánea”, dijo el vicegobernador. “Por tanto, jamás podemos permitir que el sueño americano se base en simplemente sobrevivir.

“Eso no es algo que ninguno de nosotros desea ni con el que soñamos”, agregó.

En ese contexto, para restaurar ese ideal americano, señaló la necesidad de generar más oportunidades de empleos que se han descartado con el pasar de los años.

Jay Collins propone generar más empleo y aumentar los ingresos para mejorar la asequibilidad del estado Freepik

“Creo que hay que modernizar algunas de las cosas que hemos heredado de la agricultura, como los aserraderos. Creo que hay que modernizarlas e impulsarlas, ya que hemos perdido mucho en nuestros condados más rurales”, señaló.

Cuáles son las propuestas de campaña de Jay Collins

En su plataforma de campaña, Collins refuerza la idea de replantearse el sueño americano al prometer proteger “el estilo de vida en Florida” por medio de mejorar la economía y seguridad del estado. El plan consiste en un programa de 11 pasos explicados de la siguiente manera:

Reducción de impuestos : prevé implementar la enmienda sobre el impuesto a la propiedad que elimina las tasas en las viviendas principales de los floridanos.

: prevé implementar la enmienda sobre el impuesto a la propiedad que elimina las tasas en las viviendas principales de los floridanos. Reducción de costos en viajes : busca realizar un reembolso anual de peajes para los conductores de Florida SunPass y E-PASS.

: busca realizar un reembolso anual de peajes para los conductores de Florida SunPass y E-PASS. Costo de seguros: tiene como menta proteger las reformas de responsabilidad civil de 2023 que y combatir el fraude, las demoras y la burocracia que mantienen las primas altas.

tiene como menta proteger las reformas de responsabilidad civil de 2023 que y combatir el fraude, las demoras y la burocracia que mantienen las primas altas. Energía asequible: prevé priorizar la energía nuclear avanzada y la generación confiable. También propone que los grandes centros de datos paguen por su propia demanda energética para no cargar a las familias y personas mayores.

prevé priorizar la y la generación confiable. También propone que los grandes centros de datos paguen por su propia demanda energética para no cargar a las familias y personas mayores. Eliminar sustancias de agua: busca lanzar una iniciativa para suspender los PFAS (sustancias químicas persistentes) en el agua.

busca lanzar una iniciativa para suspender los PFAS (sustancias químicas persistentes) en el agua. Suministro de alimentos : contempla proteger las tierras agrícolas designadas de Florida de la presión urbanística y de “compradores extranjeros hostiles” .

: contempla proteger las tierras agrícolas designadas de Florida de la presión urbanística y de . Defensa de la Segunda Enmienda : contempla restaurar el debido proceso para dueños de armas, derogar la prohibición de los bump stocks y devolver la edad de compra a los 18 años.

: contempla restaurar el debido proceso para dueños de armas, derogar la prohibición de los bump stocks y Adopción: busca reducir los tiempos de espera para adoptar y brindar un puente hacia la vivienda y el empleo para los jóvenes que salen del sistema de acogida.

busca reducir y brindar un puente para los jóvenes que salen del sistema de acogida. Carreras profesionales: estipula conformar aulas con carreras profesionales que ofrezcan oportunidades laborales.

estipula conformar aulas con carreras profesionales que ofrezcan oportunidades laborales. Seguridad fronteriza : planea restringir el acceso de países hostiles a activos sensibles y mantener a los grupos extremistas respaldados por extranjeros fuera de los campus.

: planea a los grupos extremistas respaldados por extranjeros fuera de los campus. Operación Diana: prevé conectar a emprendedores veteranos con la red empresarial de Florida para perfeccionar sus ideas y presentarlas a fondos de capital riesgo, capital privado y oficinas familiares.

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“Se resume en una promesa: que vivir aquí [en Florida] sea asequible, garantizar su seguridad y proteger el estilo de vida. Sin eslóganes. Solo trabajo”, destacó como premisa de su campaña.

Quién es Jay Collins, el republicano que busca mantener el legado de Ron DeSantis

El republicano nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana y obtuvo una licenciatura en Ciencias de la salud y premedicina de la American Military University.

En 1995, inició su carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos como médico tras rescatar a un compañero de clase con hipotermia en medio de una tormenta de hielo, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

Luego de 23 años de servicio, Collins se retiró de las Fuerzas Especiales del Ejército y se adentró en el entorno político para 2022 Instagram/@jaycollinsfl

Tras el incidente, fue desplegado a Afganistán, Irak y dos veces en Sudamérica como boina verde. En 2007, sufrió lesiones crónicas en combate que derivaron en la amputación de su pierna izquierda, y continuó activo por cinco años más.

En agosto de 2025, Jay Collins fue designado como vicegobernador de Florida Captura video x.com/GovRonDeSantis/

Tras 23 años de servicio, Collins se retiró de las Fuerzas Especiales del Ejército y se adentró en el ámbito político. En 2022, ganó el escaño por el Distrito 14, que cubre el oeste del condado de Hillsborough, y en agosto de 2025, fue designado com vicegobernador de Florida por el gobernador Ron DeSantis.