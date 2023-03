El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 24 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 24 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproxima una racha de viajes en los próximos días. En todos la pasarás de lo mejor y acumularás muy buenas experiencias. Sin embargo, es necesario que trates de no gastar dinero demás porque podrías sufrirlo la siguiente semana.

TAURO

Los astros te dicen que es necesario que reflexiones un poco acerca de tu pasado para que lo tomes como referencia sobre tu presente. Trata de no cometer los errores que cometiste antes para que puedas avanzar.

GÉMINIS

Se impone que dejes todo lo malo y los pensamientos negativos atrás. Si en algún momento hubo personas que te dañaron, no significa que siempre será así. La vida se encargará de ponerlas en su lugar, así que no desconfíes de todos solo por eso.

CÁNCER

No esperes más de la cuenta, menos de personas que ya te demostraron que no están dispuestas a hacer por ti lo mismo que tú harías por ellas. Por otro lado, habrá cambios de última hora en tu situación económica.

LEO

La cuestión amorosa te pondrá a prueba este viernes. Tendrás la oportunidad de relacionarte con una persona, pero la finalidad es que no te enamores desde el primer día. Tienes que ser más cauteloso para evitar salir lastimado.

VIRGO

Los planetas te exhortan a elegir mejor a tus parejas, ya que siempre sueles conformarte con las actitudes de las personas, aunque no sean lo que quieres para ti. Si el amor no te sonríe es porque no te das el tiempo de escoger con cautela.

LIBRA

No les prestes atención a los malos comentarios que te dicen sobre ti, tú sabes quién eres realmente. No obstante, sí es necesario que cuides tu reputación en tu área de trabajo porque es la base para que confíen en ti.

ESCORPIÓN

No ruegues por la atención ni por el cariño de nadie. Tienes que aprender a valorarte y a darte más señales de amor propio. Recuerda que ninguna persona merece que estés detrás de ella, hay gente que está dispuesta a hacer cosas más lindas por ti.

SAGITARIO

Los astros te dicen que tienes que luchar por lo que quieres, en todos los ámbitos de tu alrededor. Si deseas algo, ve por ello, no esperes a que llegue a ti por arte de magia. Recuerda que el interés es fundamental para lograr tus objetivos.

CAPRICORNIO

Es preciso que le prestes atención a tus instintos. Este fin de semana te darán algunas señales sobre cuál es el camino por el que debes ir. Ten por seguro que no te equivocarás, la intuición es sabia y te guiará correctamente.

ACUARIO

Este viernes te darán una noticia con la que estallarás de felicidad. Tómala con calma y no vayas de inmediato a contársela a todo el mundo. Recuerda que hay gente que te tiene envidia y que podría enviarte su mala energía.

PISCIS

Cuídate de enfermedades respiratorias o de infecciones de estómago porque estarán a la hora del día. Respecto a tus relaciones interpersonales, no aparentes algo que no eres solo por caerles bien a los demás.

