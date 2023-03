El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 9 de marzo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 9 de marzo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Llegó la hora de que enfrentes todo lo oscuro que tenías guardado en tu interior. Es la única manera en la que podrás sanarlo y, posteriormente, seguir adelante. Al mismo tiempo consiéntete y siéntete orgulloso de ser tú mismo.

Números de suerte: 10, 1, 7.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

En los próximos días estar en compañía de tus seres queridos será lo que te mantendrá estable. Por eso es importante que busques más espacios para compartir con ellos. Por otro lado, préstale atención a tu “yo” espiritual.

Números de suerte: 49, 31, 27.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Comenzarás una nueva etapa de introspección que te ayudará a avanzar como nunca antes. Ahora comprenderás lo que te destruyó y te deprimió, para nunca volver a cometer los mismos errores. Así vivirás más en armonía.

Números de suerte: 9, 18, 3.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que pienses de manera más positiva, ya que es la única fórmula para que atraigas el dinero, la salud y el amor. Además, es crucial que seas una persona más libre y que no temas en decir lo que opinas.

Números de suerte: 14, 5, 23.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Te enfrentarás a lo que antes le temías y eso te hará sentir más invencible. El miedo dejará de ser tu enemigo número uno. Con ese valor encontrarás nuevas cosas que te hagan feliz y tendrás una gran satisfacción personal.

Números de suerte: 37, 28, 20.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Estás en tu mejor momento para hacer relaciones cercanas con todas las personas que estén a tu lado. La energía cósmica te ayudará a que nada oscurezca tu panorama y que encuentres amor en toda la gente de la que te rodees.

Números de suerte: 15, 24, 17.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Para que la abundancia llegue a tu vida es necesario que dejes ir todo lo negativo. Aprende a soltar lo que no es bueno para ti y no te resistas a los cambios. Es de ese modo que la energía cósmica te dará a manos llenas la felicidad.

Números de suerte: 44, 32, 12

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se impone que a partir del día de hoy dejes de lado las opiniones que la gente tiene sobre ti. Lo único realmente importante es lo que tú pienses acerca de ti mismo, así que nada debe afectarte ni herirte. Nadie es perfecto.

Números de suerte: 2, 11, 38.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este jueves marcará un antes y un después en tu vida, ya que ahora tendrás más confianza en ti y podrás lograr así tus sueños y tus ambiciones. Además, algunos de los talentos que tenías ocultos por fin saldrán a la luz.

Números de suerte: 50, 22, 17.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Hoy descubrirás algunos engaños e hipocresías por parte de personas que no esperabas. A pesar de que será doloroso, te servirá como una lección para no confiar en cualquiera. Te fortalecerás emocionalmente y no permitirás que vuelvan a jugar contigo.

Números de suerte: 35, 26, 8.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es hora de que te despidas de la tristeza y de todo lo negativo que habitaba en tu ser. Ahora abrirás tu corazón a nuevas experiencias y, sobre todo, nuevos estilos de vivir. Tu familia te apoyará más que nunca en esta etapa.

Números de suerte: 13, 6, 33.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Adoptarás una nueva filosofía de vida, que consta de vivir el momento e improvisar en lugar de planearlo todo. Ahora tendrás una visión más creativa sobre qué cosas hacer para divertirte. Verás el lado positivo de cualquier situación.

Números de suerte: 2, 45, 14.

