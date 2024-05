Es modelo y afirma que lo vetaron de la Met Gala por “opacar” a las famosas: “Me volví viral y me despidieron”

Escuchar

A pocas horas del inicio de la esperada Met Gala 2024, que contará con la presencia de diversas figuras del ambiente artístico, un modelo italiano sorprendió en redes sociales al revelar que lo habrían despedido de su trabajo en el evento por un polémico motivo.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Eugenio Casnighi, de 26 años, quien trabajó como colaborador en dos ediciones, indicó los organizadores le retiraron la invitación a la fiesta de este lunes debido a que en el 2023 se volvió viral por acaparar las miradas de los presentes.

“Me acaban de despedir de la Met Gala”, expresó, antes de mostrar una imagen donde se lo ve junto a Kylie Jenner en la gala del 2023. “¿Se acuerdan de mí?”, preguntó a cámara.

Acto seguido, el clip mostró un instante del evento del año pasado, donde Emma Chamberlain entrevistó a Jennie Kim. Allí, se lo pudo visualizar a Casnighi mientras trabajaba, pero la persona que filmaba la conversación quedó sorprendida por su atractivo físico y lo enfocó en primera plana.

Las imágenes, que inmediatamente trascendieron en las plataformas virtuales, llevaron la descripción “tratando de concentrarme en Emma entrevistando a Jennie, pero...”. El joven, quien trabajó para la Met Gala como modelo y presentador, aseguró que anteriormente no podía expresarse públicamente porque estaba bajo un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, ahora que retiraron su invitación, tomó la decisión de revelar detalles al respecto.

“Es bastante gracioso. Me despidieron para que ahora pueda decir lo que quiera. Se suponía que regresaría este año, pero me sorprendí al descubrir que no era bienvenido, a pesar de que se confirmó mi asistencia hace un mes”, explicó en otra filmación. Según afirmó, los organizadores del evento lo culparon de llevarse gran parte de la atención en la jornada pasada.

Sobre la decisión, que indudablemente lo tomó por sorpresa, expresó: “Me avisaron que me cortaron el acceso. Solo me despidieron porque me volví viral el año pasado. Tengo correos electrónicos y mensajes que corroboran lo que digo”. Tras los posteos, Casnighi fue entrevistado por el medio Daily Mail y habló sobre algunos detalles el evento.

Así es la MET Gala desde adentro

“En las dos últimas Met Gala, una misteriosa celebridad se metió en problemas porque empezó a fumar en la tienda de campaña delante de las escaleras. Eso no está permitido, pero a esta persona no le importaba. Son muy famosos, así que pueden hacer lo que quieran”, dijo.

Asimismo, comentó que no tuvo inconvenientes mayores con las personas que asistieron al lugar. “Todos eran amables, pero cuando las celebridades llegan por primera vez, no están seguros de quién está trabajando en el evento y quién asistirá. No llevo etiqueta con mi nombre, así que al principio no saben si soy un empleado. Y cuando se cuenta de que estoy trabajando allí... Algunas personas cambian completamente. En cierto modo desaparecen. Dejan de hablarme y empiezan a hablar con los propios invitados”, sostuvo.

Asimismo, indicó que este año esperaba trabajar con Kylie Jenner, tal y como le habían pedido los organizadores. “Me siento decepcionado por la decisión de sacarme de la alfombra con solo dos días de antelación. Quieren que la gente se haga notar. Literalmente me dijeron ‘te elegimos porque nos gustas más que otras personas’”, concluyó.

Las reacciones de los usuarios en los videos que publicó Eugenio Casnighi

Tras obtener más de siete millones de visualizaciones, Casnighi recibió miles de mensajes por parte de usuarios que defendieron su postura. “No pueden soportar tu belleza que se vuelve viral. Definitivamente, volverá a suceder”, expresó una joven.

“Me confunde que eso no sea algo bueno. Si llamas la atención sobre el evento, ¿no beneficia eso a la empresa? No entiendo”, expresó otro. Por otro lado, algunos dejaron en claro que consideran que el modelo no se merecía esta respuesta por parte de los organizadores. “No te merecen, creo que vas a tener suerte en otras compañías”, “Actuaste bien, yo me hubiera enojado si también me cancelaban dos días antes”, fueron otros de los comentarios en torno a este punto.

Si bien el debate acumula diversas opiniones, el foco ahora está puesto en la celebración que comenzará a partir de las 18 horas de Nueva York y contará con la presencia de los famosos deslumbrarán con looks que este año están inspirados en la temática “The Garden of Time” (El jardín del tiempo, en español).