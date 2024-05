Es atleta, tiene 93 años y corre maratones: revela los secretos de su dieta y su rutina de ejercicios

Escuchar

En el mundo del deporte, la edad es un factor determinante para decidir el retiro. Sin embargo. John Starbrook rompe este paradigma: conocido como “La Leyenda”, es un verdadero ejemplo de longevidad y vitalidad. Sin ir más lejos, este británico de 93 años ha completado 52 maratones en toda su vida y mantiene una rutina de ejercicios que incluye sesiones de gimnasio seis días a la semana.

Desde su adolescencia, Starbrook se destacó como nadador, al perfeccionar sus habilidades mientras servía en el cuerpo médico del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, ha mantenido su pasión por el agua: nada unas tres veces por semana. Como motivo de la celebración de su octogésimo cumpleaños, se embarcó en una travesía de un kilómetro en el golfo de Corryvreckan, en el Reino Unido.

John Starbrook hace ejercicio en el gimnasio seis días a la semana, a sus 93 años Captura de pantalla Instagram londonmarathon

“Me gusta considerarme un buen nadador. No soy rápido, no puedo zambullirme ni girar, pero cuando tenga un carril para mí, felizmente haré 50 o 60 largos”, reveló en su entrevista con The Guardian. Aunque admitió que nunca ganó nada, remarcó que siempre se divierte mucho y que mantiene su amor por el agua.

Sin embargo, su pasión por el deporte va más allá de la natación. A los 53 años, el hombre se aventuró en el mundo del running y registró un impresionante tiempo de maratón de 4 horas y 14 minutos. Su tenacidad lo convirtió en el finalista de mayor edad en el Maratón de Londres Virgin Money de 2018 y demostró que la edad no es un impedimento para alcanzar grandes logros. También hizo saltos en paracaídas y triatlones.

Su dedicación al deporte no solo ha sido un desafío personal, sino también una forma de recaudar fondos para organizaciones benéficas como Age UK, donde se desempeñó como embajador y reunió más de 50.000 libras esterlinas, lo que equivale a casi 63.000 dólares. Como resultado, ha inspirado a personas mayores a mantenerse activas y desafiar así los estereotipos sobre el envejecimiento.

Respecto de su rutina de ejercicios, contó que, a sus 93 años, va al gimnasio seis días a la semana. “Las clases de spinning me ponen en movimiento”, le explicó a The Guardian. Luego de esa actividad por la mañana, regresa a la tarde para “trabajar en la parte superior del cuerpo”.

John Starbrook y el secreto detrás de un gran atleta: dieta y ejercicio

“Mucha gente parece pensar que cuando llegan a los 50 años, son viejos. Escucho eso y no sé de qué están hablando”, enfatizó. En ese sentido, John Starbrook atribuye su impresionante estado físico a una combinación de genes favorables y hábitos saludables.

Aunque no sigue una rutina de ejercicios sumamente exigente, afirma que nunca ha fumado ni bebido en exceso. En cuanto a su alimentación, su dieta se compone principalmente de comidas saludables: por la mañana come gachas de avena, un popular plato de Escocia que se elabora cociendo granos de avena u otros cereales o legumbres en agua o leche. Además, ingiere muchas verduras y evita en gran medida las comidas fritas.

Starbrook empezó a correr a los 53 años y registró una marca personal de maratón de 4 horas y 14 minutos en el norte de Gales a principios de siglo Foto runnymederunners

En tanto, le atribuye parte de su buena forma física a su primer trabajo con 15 años en United Dairies, donde entregaba leche a los clientes. Esta labor físicamente exigente ayudó a desarrollar su resistencia y fortaleza desde una edad temprana.

Durante su servicio militar en el cuerpo médico del Ejército, tuvo la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en la natación. A pesar de algunos problemas de salud ocasionales, como artritis en una rodilla y latidos cardíacos irregulares, ha seguido activo y comprometido con su bienestar físico.