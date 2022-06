El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 27 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 27 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tus ideas podrían no estar muy a tono con la realidad, pero aun así no dejan de ser valiosas e interesantes. Tus pensamientos y tus palabras están sintonizados, por lo que no darás margen a errores al momento de comunicarte. Te expresarás con mucha claridad e irás directo “al grano”.

Números de suerte: 3, 45, 6.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tus canales de comunicación se activan, por lo que podrás comunicarte de una manera efectiva. Gente joven ingresa a tu vida inyectándote de ideas nuevas que podrás adaptar fácilmente a tu trabajo o a tu diario vivir para simplificarte la vida. Todo se dará como tú esperas.

Números de suerte: 17, 5, 10.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Asuntos pasados podrían estar afectando tu momento presente. Es tiempo de prestarle más atención a tu vida familiar y llevar a cabo planes para mejorar la misma. Escucha tu voz interior y reflexiona sobre algunos asuntos personales que necesitan de tu pronta atención.

Números de suerte: 17, 1, 20.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se exalta lo que tiene que ver con la transformación y el cambio, para poner de manifiestos los aspectos ocultos de tu vida. Trae todo conflicto interno a la luz para que se disipe. Necesitas buscar dentro de ti algunas respuestas a eso que te inquieta y que te están quitando el sueño.

Números de suerte: 21, 7, 16.

BSV CÁNCER

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Todo viaje está muy bien aspectado ahora. Amplía tu mundo conociendo nuevas culturas y seguro que conocerás gente nueva e interesante. Te envolverás en muchas discusiones de grupo y conversaciones muy interesantes con amistades o compañeros de trabajo o estudios.

Números de suerte: 11, 9, 30.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Unión, compañerismo y amistad se enfatizan. Ahora puedes sentarte a discutir una situación delicada que necesita ser resuelta. Tu palabra será directa, clara y sincera. Te cuidarás de no herir los sentimientos de otras personas y esto te llevará a ganar el corazón de muchos.

Números de suerte: 5, 36, 1.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se enfatiza lo relacionado con los negocios, a lo que pueda de una forma u otra dejarte buenas ganancias económicas. Tu atención se vuelca ahora hacia aquello que valoras. Pondrás todo plan financiero en acción. Toda transacción será cuidadosamente estudiada y aprobada por ti.

Números de suerte: 29, 14, 3.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te concentras en los detalles, lo que te llevará a trabajar más en el aspecto mental. Deseas que todo sea perfecto, pero esto podría llevarte directamente a la extenuación, tanto física como mental. Cuídate de no criticar a otras personas, especialmente si estas trabajan o viven contigo.

Números de suerte: 9, 16, 22.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La energía planetaria te pone en una posición muy favorable para expresar tu punto de vista a otras personas. Tu mente estará sumamente activa y tu palabra tendrá poder de convencimiento. Te sentirás muy motivado a esforzarte más para lograr realizar todos tus sueños.

Números de suerte: 30, 26, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Estarás en las de envolverte en conversaciones de filosofía. Libros, estudios, educación, todo lo intelectual se enfatiza. Todo esto estará relacionado con los viajes al extranjero, ya que buscarás expandir tu mundo intelectual por medio de los mismos. Estarás sumamente curioso, atrevido y audaz.

Números de suerte: 38, 6, 2.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Lo relacionado con el mundo espiritual o religioso cobra fuerza para ti, Acuario. Te encuentras ahora a la defensiva, ya que piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Di, sin miedo alguno, lo que tengas que decir, puesto que es peor que no expreses aquello que te molesta.

Números de suerte: 45, 7, 32.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lleva a cabo esos planes relacionados con tu trabajo o profesión. Piensa bien si lo que estás realizando en estos momentos es lo que realmente te gusta hacer. Aprovecha la buena influencia de los planetas para hablar con tus jefes o superiores y pedir ese aumento que tanto te mereces.

Números de suerte: 12, 6, 23.