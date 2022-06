El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 27 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este lunes 27 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de apreciar lo que se tiene. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas. Aunque hay que tener cuidado con algunos estancamientos.

ARIES

Cambia los productos que uses para la piel y pon mucha atención en eso, porque podrían causarte estragos. Hay personas que creen saberlo todo, pero solo toma los consejos que te sirvan y lo demás escúchalo al aire.

TAURO

Aprende a pedir disculpas cuando te equivoques y aprende de tus errores. Habrá cierta tensión con tu pareja porque parece que ya decidió que sí quiere formar una familia contigo, pero deben hablarlo en conjunto para evitar problemas.

GÉMINIS

La flojera no es una opción. Ten más disciplina y compromiso en todo lo que haces. Es un buen día para comenzar el proyecto que tanto deseas; no permitas que los tiempos difíciles que has atravesado te desmotiven.

CÁNCER

A pesar de que recién comienza la semana, es el momento ideal para que tú y tu pareja pasen una velada romántica. Les hace falta. Tu trabajo se verá inestable por ciertas dificultades que se presentan, pero no debes preocuparte porque saldrás vencedor.

LEO

Tus enemigos no podrán contra ti, recuerda que no hace daño quien quiere, sino quien puede; pero sí pon firme atención en lo que otros quieren hacer en tu contra. Mantén la disciplina y no permitas que nada te desestabilice.

VIRGO

Se tomarán algunas decisiones injustas en tu trabajo, pero hay que actuar con cautela porque reclamar podía ser contraproducente. Tú y tu pareja sentirán que la monotonía los alcanzó, pero solo hace falta que comiencen a hacer cosas nuevas.

LIBRA

Saca de tu casa todas las energías negativas: abre ventanas y puertas. Hay algunos riesgos en la inversión que quieres hacer, así que debes planteártelo bien. Dile a tu pareja lo que piensas, hablar desde el corazón siempre funciona.

ESCORPIÓN

Acepta todos los retos que estén en puerta, dado que te ayudarán a crecer en todos los aspectos. Si sientes malestares, ponles la debida atención y acude con profesionales para saber qué es lo que sucede realmente.

SAGITARIO

Te han decepcionado, pero también tienes algo de responsabilidad en ello, ya que sueles idealizar a personas que no existen. El dinero no da segundas oportunidades; si lo desaprovechas, no vuelve. Inicias un proyecto en común con tu ser amado.

CAPRICORNIO

Tu competencia avanza como la espuma, así que es el momento de que tú también te prepares y midas tus resultados. Debes aprender a ser más dócil con la gente que te rodea, porque sueles criticar mucho sus actitudes sin mirarte en un espejo.

ACUARIO

El destino pondrá a prueba tu relación, y solo podrán seguir adelante si son inteligentes; luchen juntos o no habrá solución. Es cuestión de tener paciencia y todo por lo que has trabajado llegará, y será abundante.

PISCIS

Hay un poco de tensión en el ambiente y sobre todo en el laboral: te pedirán que te retires de un proyecto aunque tú sabes que es una decisión injusta. Debes tener más disciplina y aceptar órdenes. Eso es lo que más te conviene ahora.