Estados Unidos dará 150.000 visas de trabajo a mexicanos: ¿cómo conseguir una?

Más mexicanos podrán obtener la visa para trabajar en Estados Unidos, de acuerdo con un adelanto del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien dijo que habrá 150.000 disponibles para los ciudadanos de este país. El anuncio oficial tendrá lugar en la reunión bilateral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa surgió de una reunión con empresarios de Tijuana, Baja California, y los interesados deberán seguir el procedimiento. Según detalló el titular de la Segob, Estados Unidos accedió a otorgar 300.000 visas, de las cuales la mitad serán para los mexicanos y la otra parte para habitantes de países de Centroamérica.

No se especificó si se tratará de algún documento especial, pero las que otorga actualmente el gobierno del país vecino de México para estas condiciones son las visas H-2A, para trabajadores temporales agrícolas, y la H-2B, para trabajadores temporales no agrícolas. Quienes solicitan estas visas trabajan un periodo fijo de tiempo en Estados Unidos y su estancia no se considera ni permanente ni indefinida.

Si te preparas para ingresar tus papeles apenas se haga el anuncio oficial, estos son los requisitos para tramitar las visas mencionadas.

¿Cómo obtener la visa H-2 para trabajar en Estados Unidos?

Habrá más visas para trabajar en EU Shutterstock

Las visas H2 permiten a extranjeros conseguir trabajo temporal en suelo estadounidense en empleos relacionados con diferentes industrias, como la agricultura y la construcción.

La visa H-2A corresponde solo a trabajos relacionados con la agricultura y la H-2B a cualquier otro tipo de empleo y tiene varias condiciones.

El Departamento de Trabajo de ese país indica que el salario mínimo federal es de 7,25 dólares por hora. En una jornada de 8 horas, se llegarían a obtener hasta 58 dólares.

¿Cómo puedo obtener una visa H2?

Hay dos formas de trabajar en Estados Unidos Unsplash

De acuerdo con la página oficial de las embajadas y consulados de Estados unidos en México, primero el interesado se debe postular para trabajar en una empresa estadounidense que contrate extranjeros en esta modalidad. Se pueden asistir a ferias de empleo o agencias y encontrar estas organizaciones.

Luego, una vez que se tiene la oferta, la empresa debe entregar un contrato por escrito, que deberá estar en español y especificar el tipo de trabajo, horas, condiciones laborales y salario. La empresa es la que hará la primera petición al Servicio de Inmigración y Ciudadanía para que se pueda pedir la cita ante consulado y tramitar la visa.

Asimismo, el solicitante deberá llenar un formato de solicitud DS-160 y pagar la cuota de 190 dólares. Una vez que se cumpla con todos estos requisitos, habrá que acudir a varias citas al consulado para la fotografía, huellas dactilares y entrevistas. Antes de todo, se debe tener pasaporte vigente, el número de petición que otorga la empresa en EE-UU. y el comprobante de pago de la cuota de la visa.

Así, si todo sale bien, se conseguirá viajar por el empleo a Estados Unidos. Todavía no está claro si se seguirá este proceso en el anuncio de la Segob, pero los detalles serán publicados en los próximos días.