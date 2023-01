El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 17 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 17 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Confía en tu intuición y recuerda que solo tú sabes lo que es correcto. Presta atención a tus presentimientos en relación con un compañero de trabajo. Recuerda que tu habilidad para percibir algo extraño nunca falla.

Números de suerte: 38, 2, 19.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Llegó el momento de que por fin comiences a ver tus sueños realizados. No tengas miedo a los cambios y arriésgate a hacer eso que jamás imaginaste. Comienza a trabajar en nuevos planes para tu futuro. Es posible que comiences a entablar una estrecha relación con una persona del extranjero.

Números de suerte: 10, 4, 31.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Deberás organizar más tus tiempos entre el trabajo y tu vida personal. Es muy importante saber con exactitud qué es lo que quieres para poder comenzar a trabajar en ello y hacerlo realidad. No fuerces las cosas con alguien que sabes que no es para ti. Ten presente que las cosas a la fuerza no te traerán ningún beneficio.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Deberás prestar especial atención en cuidar tu cuerpo. Después de los problemas físicos que presentaste es de vital relevancia que hagas nuevos planes alimenticios o de ejercicio. Hoy es el día indicado para que comiences a planificar lo que harás en el futuro.

Números de suerte: 5, 31, 23.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Comienzas el día con ganas de ver las cosas diferentes. Pasarás por algunos cambios tanto espirituales como mentales. En el plano sentimental, es posible que conozcas a alguien que deje huella en tu corazón.

Números de suerte: 7, 14, 27.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

No te preocupes por ese asunto familiar que te mantiene intranquilo. Pronto todo se resolverá sin necesidad de que tengas que intervenir. A veces es mejor callarse y escuchar lo que otros tengan que decir. Trata de no externar tu punto de vista cuando no te lo solicitan.

Números de suerte: 18, 45, 12.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de dejar a un lado todos los miedos con los que cargas. No tengas temor de disfrutar la vida al máximo. Comienza a planear nuevas aventuras, por ejemplo un viaje que te ayude a aprender de otras culturas.

Números de suerte: 7, 40, 27.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tendrás las habilidades necesarias para realizar todo lo que te propongas. Sabrás perfectamente lo que haces en el ámbito de los negocios, no hay manera de que algo te pueda salir mal. Tal vez sea el momento de iniciar alguna inversión. Hoy todo se ve bueno para ti, ya que gozarás de excelente salud y energía.

Números de suerte: 2, 9, 14.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Debes encontrar la tranquilidad en tu vida porque, de lo contrario, podrías cometer errores graves. No olvides de planificar todas tus acciones cuidadosamente. Presta atención al momento de conducir por carretera.

Números de suerte: 5, 36, 10.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Encuentra un momento en el día para descansar, pero también para divertirte y recuperar energía. No todo es trabajo. Si tienes pareja, es posible que esta te brinde ayuda para resolver un problema económico. Contarás con el apoyo de quienes te rodean.

Números de suerte: 43, 9, 38.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Estarás particularmente nervioso, por lo que tu salud mental necesitará de un buen descanso. En ese sentido, se impone que busques apoyo con las personas que te quieren, como tu pareja o tus familiares. Para un momento las actividades diarias y respira.

Números de suerte: 2, 30, 18.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Comienza a concretar esos planes que tienes junto a tu pareja. Aprovecha el ambiente de romanticismo que te rodea para pasar un buen momento. Por otro lado, el ámbito laboral también presentará algunos beneficios. Ahora sabrás perfectamente quiénes son tus adversarios.

Números de suerte: 33, 28, 5.

Horóscopo de Piscis

LA NACION