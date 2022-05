El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 18 de mayo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, su sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 18 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tomarás la decisión más importante de tu vida, ser tú mismo y ser feliz. La felicidad nadie te la va a dar, tú la vas a hacer laborando armoniosamente con lo que tu alma anhela. Tendrás el valor de empezar en cero en muchas cosas, pero ahora con sabiduría, con experiencia.

Números de suerte: 1, 50, 45.

Horóscopo de Aries de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se impone como nunca antes en tu vida romper con la monotonía, lo aburrido, lo convencional y con todo lo que por años te ha mantenido en la misma rutina. Límpiate de todo lo que ha sido obstáculo, de lo que ha sido limitación, de lo que ha sido restricción en tu vida. ¡Libérate, sé feliz!

Números de suerte: 16, 33, 29.

Horóscopo de Tauro de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu mundo profesional se exalta. Te valoran, te respetan, te pagan más y te ponen en primer lugar. Lo negativo se transforma en positivo para ti. Sigue dando sin esperar recompensas. Cambia tu ritmo de vida y disfruta de cada momento de tu existencia. Cultiva lo diferente de tu personalidad.

Números de suerte: 28, 15, 35.

Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Ten mucha precaución en los asuntos sentimentales para que no sufras. Ahora es el momento de quien te ame llegue a ti. Analiza porqué sigues dando y dando a quien menos lo merece. ¿Por qué te sigues humillando? Es tiempo de recuperar tu dignidad. Paga lo que debes, cumple con lo prometido.

Números de suerte: 25, 4, 38.

Horóscopo de Cáncer de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu imagen pública tendrá que ver con tu éxito profesional. La mejor inversión que puedes hacer ahora es en ti mismo. Se te presentan oportunidades únicas para probar tus talentos y habilidades. Le harás honor a tu signo ya que no hay nada que desees, que no lo logres.

Números de suerte: 22, 4, 18.

Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Expresa valientemente tus necesidades del alma. No le temas al rechazo, no le tengas miedo a nada, pero cuida tu salud. El dinero llega a tu vida, pero tienes que alejarte de las mesas de juego, no botar el mismo en vicios o en aquello que tú sabes no te conviene y que destruye tu vida.

Números de suerte: 10, 21, 47.

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Mantente atento a todo documento que lleve tu firma, especialmente si es en conjunto con tu pareja. El comentario y el escándalo te rondan. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, será motivo de habladuría. Dale mayor importancia a lo espiritual que a lo material. No critiques ni condenes a nadie.

Números de suerte: 49, 11, 36.

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Todo lo bueno tuyo que haya estado oculto, brillará. Te destacas, te llaman, te buscan. Podrás estar en el ojo público, pero si te atacan no te importará. Saldrá a la luz un problema que tienes con la familia de tu pareja, pero ahora tienes la madurez suficiente y la sabiduría para bregar con todo esto.

Números de suerte: 13, 8, 20

Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Nunca antes has estado más claro y determinado en lograr tus sueños. Podrás atender tus asuntos familiares sin que estos afecten tu mundo laboral. El darle punto final a todo lo que empezaste en años pasados, te premiará con éxito, reconocimientos y sobre todo, gran paz mental.

Números de suerte: 34, 26, 2.

Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se expanden tus posibilidades de hacer buen dinero y salir de deudas. El amor te perseguirá y te encontrará. Todo lo que sufriste y diste por amor te será recompensado. Entrarás en una relación muy compatible. Todo lo que sembraste en el pasado ahora dará su fruto.

Números de suerte: 18, 40, 12.

Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Lo sorpresivo e inusual se manifiesta en tu vida. Si estás soltero, el amor te espera en lugares extraños donde hay celebración. No decidas nada bajo duda o confusión. Estudia lo que te ofrecen y luego decide. La confianza que desarrolles en ti mismo será la clave de tu éxito.

Números de suerte: 7, 15, 6.

Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 18 de mayo de 2022

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo que esté relacionado o tenga que ver con leyes, abogados, viajes al extranjero o contactos con extranjeros, está bien aspectado. Dale cariño, dale atención a tu familia pero que no te destruyan. Muchas veces estás hasta dispuesto a dar la vida por un ser querido, pero no te lo agradecen.

Números de suerte: 31, 5, 19.