Le pidieron más de mil manzanas con caramelo y le cancelaron el pedido poco antes de entregarlo

Luis Álvarez es un joven que junto a su padre pasó una mala experiencia en su negocio. Ambos ganan dinero vendiendo manzanas con caramelos y se sorprendieron cuando un cliente les pidió 1500 unidades. Parecía la venta perfecta hasta que este decidió cancelar la compra poco antes de la entrega. La historia se hizo viral en Facebook y otras redes sociales y, felizmente por parte de los usuarios, el desenlace fio un giro inesperado.

“Si nos pudiera ayudar para que recupere algo de lo que invirtió, se los agradecería de corazón”, se puede leer en la publicación de Luis en Facebook. El post se volvió viral, puesto que muchas personas decidieron compartirlo y ayudar al emprendedor.

“Amigos ya se acabaron, muchas gracias por su apoyo. Esta es la última entrega. Muchas gracias por su apoyo en verdad, mil bendiciones”, contó Luis a través de Facebook.

Logró vender las manzanas acarameladas

A pesar de la ayuda, el padre de Luis tuvo una pérdida de casi 12.000 pesos mexicanos (US$601), pero por lo menos logró vender las 1500 manzanas con caramelo que había pactado con el primer comprador.

Según explica Excelsior, el caso se dio en el municipio de Juárez y los ciudadanos regiomontanos, e incluso de otras partes de México, se solidarizaron con el vendedor luego que su pedido fuera cancelado de última hora. Las manzanas fueron ofertadas a ocho pesos mexicanos, con el objetivo de que la familia recuperara algo de lo invertido.

Los usuarios se unieron en los comentarios para ayudar al señor de las manzanas Facebook

“Vendimos todo, pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Me empezaron a llegar tantos pedidos que no lo podemos creer”, contó Enrique en entrevista con Televisa.

“Hasta de Nicaragua me pidieron”, agregó, evidentemente sorprendido.

¿Cuánto tiempo duran las manzanas cubiertas de caramelo?

Bien envueltas y conservadas en un lugar seco y fresco para evitar que el caramelo se derrita con el calor, pueden durar perfectamente de 15 días a un mes, ya que la alta temperatura las estiriliza con bastante eficacia, detalla el sitio web madrimasd.org.

¿Cómo conservar las manzanas de caramelo?

La perdida si no se vendían las manzanas era muy alta Recetas Mx

Conservar las manzanas de caramelo tapadas con papel de celofan o aluminio sin que éste toque la superficie. Es preferible no hacer una capa muy gruesa de caramelo porque resultaría muy dura para los niños. Si en la cocina hace calor, es preferible guardar las manzanas caramelizadas en la nevera o heladera, recomienda el sitio web cosas-mias-y-demas.blogspot.com.

¿Por qué las manzanas acarameladas se derriten?

No hay que retirar la capa de cera que cubre a las manzanas. Para hacer las manzanas acarameladas, debes de remover esta capa de cera para que el caramelo se adhiera correctamente. Para hacerlo, solo sumerge un trapo limpio en agua caliente y pásalo por toda la manzana; el caro derretirá la cera, precisa el sitio web cocinadelirante.com.

¿Cómo empacar una manzana acaramelada?

El papel encerado evitará que las manzanas aracameladas se toquen entre ellas y se peguen. También ayudar a que se mantengan frías y secas en el refrigerador por más tiempo. El papel encerado solo debe cubrir la parte dulce de la manzana y debe pegarse al caramelo, precisa el sitio web es.wikihow.com.

¿Son buenas las manzanas de caramelo?

De acuerdo con el sitio web uwyoextension.org, la manzana de caramelo que uno se come proporciona numerosos beneficios saludables que no obtendrá de otros dulces como dulces y galletas.

Además, las manzanas acarameladas ofrecen proteínas, fitonutrientes antioxidantes y fibra dietética.

¿Cómo se corta una manzana de caramelo?

Para cortar una manzana de caramelo, repita su primera rebanada en el lado opuesto de la manzana acaramelada, colocando el cuchillo a una pulgada del palo. Corta los dos lados restantes lejos del centro de la manzana, dejándote cuatro pedazos grandes. Corte las rebanadas más pequeñas según el tamaño de la porción deseada, detalla el sitio web mrsprindables.com.

¿Cómo se supone que se debe comer una manzana de caramelo?

Según el sitio web b100quadcities.com, la mejor manera de comer una manzana de caramelo es quitar la manzana del palito y cortarla en rodajas. Simplemente, morderlo puede ser duro para los dientes.

¿Cuánto tardan en endurecerse las manzanas acarameladas?

Después de hacer rodar la manzana, sosténgala sobre la cacerola y agítela suavemente para que se escurra el exceso de jarabe. Pon las manzanas en tu sartén preparada para que se endurezcan. Estarán duros y listos para comer en 10 minutos, detalla el sitio web cookful.com.

¿Qué tipos se utilizan para las manzanas de caramelo?

Los mejores tipos de manzanas para las manzanas aracameladas son las Granny Smith, Fuji, Jazz y Gala. Para capturar ese factor crujiente sin igual, las manzanas Jazz son perfectas para morder, pero para un sabor más dulce en lugar de ácido, son mejor las manzanas Gala. Su sabor se mantendrá fuerte debajo de la capa de caramelo y los aderezos, recomienda el sitio web wonderlandfood.com.