El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 20 de mayo

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana que inicia, del 16 al 20 de mayo, son un poco más positivas a las de semanas pasadas gracias a la Luna de Sangre; así lo aseguró la pitonisa en sus redes sociales. Desde temprana hora, la astróloga compartió con todos sus seguidores los horóscopos de la semana no solo en Facebook e Instagram, sino que también para todos los oyentes de Spotify que desean escuchar lo que les deparan los astros.

Horóscopo Mhoni Vidente: Aries

Aún son días de buena suerte, pero sobre pensar las cosas no será una buena idea. Esta semana hay que reinventarse y concentrarse en lo que se está haciendo. Hay que volver a empezar y dejar atrás los problemas con personas del pasado. A los solteros les llega un amor del signo Géminis.

Números de la suerte: 09 y 18.

Horóscopo Mhoni Vidente: Tauro

Los Tauro suelen tardan en tomar decisiones para no lastimar a las personas, pero hoy hay que tomarse como prioridad. Hay que hacer ejercicio y cuidar la salud; también será buena idea volver a la escuela o tomar un curso para crecer profesionalmente.

Números de la suerte: 12 y 33.

Horóscopo Mhoni Vidente: Géminis

Hay que fomentar el autocontrol, más porque esta semana llegará un dinero extra. Los logros que se han logrado a través del tiempo, deben ser motivo de orgullo, aunque a veces las personas no los destacan. Hay que terminar el negocio que se inició.

Números de la suerte: 07 y 11.

Mhoni Vidente brinda los horóscopos de la semana para todos sus seguidores

Horóscopo Mhoni Vidente: Cáncer

No hay que sentirse menos ante los demás, pues los Cáncer brillan por sí mismos. No hay que quitar el dedo del renglón sobre las metas propias; las cosas van a salir bien, especialmente en lo profesional. Hay que creer más en sí mismo; si hay que dejar a una pareja que no aporta, que así sea.

Números de la suerte: 17 y 21.

Horóscopo Mhoni Vidente: Leo

La indecisión ha sido un dolor de cabeza en los últimos días, pero esta semana el mundo se pondrá de modo para alcanzar todos los objetivos; quizá la meta tarde en llegar, pero se va a dar. Hay que desarrollar más las habilidades profesionales que se tienen.

Números de la suerte: 20 y 35.

Horóscopo Mhoni Vidente: Virgo

La carta del Sol indica para todos los Virgo que serán buenos días para invertir en una casa o carro; la prosperidad llegará a manos llenas, solo hay que creérsela para acercar todo lo positivo. El amor no andará muy bien, pero hay que darse tiempo.

Números de la suerte: 14 y 19.

Horóscopo Mhoni Vidente: Libra

No hay que limitarse, esta semana el universo será bondadoso y brindará todo lo que se desea. Llegará una nueva propuesta de trabajo, que será buena idea tomarla. Hay que ahorrar para tener un poco de seguridad, pues en estos días también caerá un dinero extra.

Números de la suerte: 01 y 08.

Horóscopo Mhoni Vidente: Escorpión

Es el momento definitivo de crecer en todos los aspectos, y establecer una madurez mental para no fijarse en lo que dicen los demás será la clave. La salud mental y física se arreglará esta semana. No hay que platicar los planes ambiciosos para que se puedan realizar.

Números de la suerte: 04 y 16.

Horóscopo Mhoni Vidente: Sagitario

Ya hay que tomar decisiones en la forma de amar, dejar de salir con varias personas y buscar estabilidad amorosa; no hay que prometer lo que no se va a cumplir. Las decisiones hay que tomarlas con la mente y no con el corazón para poder crecer profesionalmente; llegará una persona importante que traerá nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 06 y 10.

Mhoni Vidente detalló qué sucederá con todos los signos del zodiaco en la semana que inicia Captura

Horóscopo Mhoni Vidente: Capricornio

Será una semana muy intensa, pues la buena actitud y desempeño profesional por fin dará frutos; llega un dinero extra o una propuesta de ascenso. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, y calmar el temperamento.

Números de la suerte: 30 y 44.

Horóscopo Mhoni Vidente: Acuario

No hay que acelerarse, sino tener paciencia para esperar los éxitos; hay que estar tranquilos que todo se dará. Hay que tomar decisiones en lo amoroso si es que la pareja no está aportando en el crecimiento; la pareja es para construir, no para destruir. Cuidarse de problemas de espalda será primordial.

Números de la suerte: 05 y 12.

Horóscopo Mhoni Vidente: Piscis

Hay que escuchar la intuición, siempre hacerse caso a sí mismo. Esta semana habrá la oportunidad de relacionarse con personas de alto poder. La persona ideal llegará, así que no hay que envolverse amorosamente con cualquiera.

Números de la suerte: 02 y 18.