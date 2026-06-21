El ídolo de un ídolo: Messi ve en Nadal un modelo de resistencia ante la adversidad

Ambos tocaron la cima en sus disciplinas. Uno da "el máximo" en el campo de fútbol. El otro juega cada punto en el tenis como si su vida "dependiera de ello". Lionel Messi dice que se parece a Rafael Nadal, aunque no necesariamente por los títulos, sino por su resistencia ante la adversidad.

A sus casi 39 años, en la recta final de su carrera y conocido por ser un hombre reservado, el astro argentino abrió brevemente su corazón luego de ser elegido como el jugador más valioso en el debut en el Mundial 2026 de Argentina contra Argelia, donde él anotó un triplete.

"Tuve la suerte de conseguir todos los sueños o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal(...) Todo lo que viví es mucho más de lo que hubiera podido imaginar cuando era chico", dijo Messi a la prensa.

"Me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera", contó.

"Gracias, Leo Messi. Enhorabuena por el arranque en el Mundial", le respondió el tenista en redes sociales.

El mensaje llega como otro de tantos impulsos para La Pulga, que tendrá una nueva oportunidad de liderar a la Albiceleste el lunes frente a Austria, por Grupo J en Arlington, Texas.

En "Rafa", la docuserie de Netflix, se expone la naturaleza humana detrás del campeón: lesiones, dolor, desgaste, dudas y de cómo se consigue el éxito pese a momentos de sufrimiento.

Nadal, hoy de 40 años, se retiró en 2024 con 22 títulos de Grand Slams, 36 Masters 1000 y dos oros olímpicos. Messi, aún activo y una leyenda del fútbol que se sigue escribiendo, tiene un Mundial -y va por otro-, dos Copas América y ocho Balones de Oro.

Pero, más allá de los títulos, Messi parece reconocer en Nadal algo intangible pero clave: la capacidad de sostener el rendimiento en medio de la dificultad.

-El llanto de Messi-

Tras el primer gol contra Argelia, Messi se quebró y se le vio secándose las lágrimas.

"Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados, pero estoy agradecido a toda la delegación, a todos los compañeros que estuvieron como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien", contó sin dar detalles.

Más tarde, su familia informó en un comunicado que su padre, Jorge Messi, "atraviesa una situación de salud" pero que se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente".

En el Abierto de Australia de 2022, Nadal remontó dos sets en contra en la final tras llegar con dudas físicas, en el mayor 'comeback' de su carrera. Ese mismo año ganó el Roland Garros jugando con el pie izquierdo anestesiado.

Y así como Nadal siguió adelante, Messi también continuó aquel 16 de junio, anotando dos goles más ante Argelia.

-Admiración mutua-

El astro argentino es admirado por sus colegas. Aunque su modelo de carrera, ligado esencialmente a un solo club, es difícil de replicar.

El propio Kylian Mbappé lo admitió en 2020. "Para mí ya es tarde para tener una carrera como la de Messi, tendría que haberme quedado en el Mónaco… sin quitarle mérito, ahora tengo que inspirarme en la carrera de Cristiano (Ronaldo)", comentó.

La relación Messi-Nadal no surgió ahora. En 2023, un año después de ganar el Mundial de Catar, Messi le envió su camiseta autografiada. "Que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz", había dicho Rafa sobre ese triunfo.

Ese mismo año ambos fueron nominados a los Premios Laureus, un galardón que el español ya se había llevado en 2011 y 2021. "Vamos Leo Messi, este año te lo mereces tú", dijo Nadal.

"Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras", respondió Messi, quien finalmente se quedó con la distinción.

Es además una relación que trasciende a sus militancias deportivas. Rafa es hincha del Real Madrid, mientras que Leo es ya una figura histórica del Barcelona.

Sus intercambios se han dado gracias a la prensa o por medio de las redes sociales. Apenas han coincidido en persona. En 2018, ambos se encontraron en un bar en Ibiza, España, durante las vacaciones del argentino. Un empresario se fotografió con ellos.