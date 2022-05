El increíble truco de una influencer para que los zapatos grandes le queden bien: “Muy inteligente”

Un problema para las mujeres, al momento de usar tacones es que muchas veces no son cómodos o que quizá la talla no es la adecuada. A muchas suelen quedarles grandes y esto causa que los pies no tengan firmeza al caminar, por eso una usuaria de TikTok reveló el secreto para todas las chicas que sufren con este tipo de calzado e hizo un mini tutorial del truco que ella utiliza para que unos tacones que le quedan grandes le entren a la perfección.

El increíble truco de una influencer para que los zapatos grandes le queden bien

Se trata de Alison, quien en su cuenta @alisonvickers difundió un video donde explica que los zapatos que iba a utilizar en su fiesta de graduación no eran de su talla. Y, como ella no estaba dispuesta a comprar otros ni ponerse unos más pequeños, optó por pegarles un calcetín en algunos extremos estratégicos para que sus pies no se salieran al pisar.

El truco consiste en cortar este trozo de tela para pegarlo dentro del calzado, específicamente en el área donde va el talón del pie y hay que cortar otro trozo pequeño para colocarlo debajo de la tira que cubre el empeine. Los dos pedazos de tela deben ponerse con silicón y mucho cuidado.

“Luce bastante original por dentro, pero perfecto por fuera”, dijo Alison al probarse los tacones que había reparado. Por supuesto, la respuesta de los tiktokeros fue genial, pues hasta ahora la grabación ya acumula más de cuatro millones de reproducciones y no deja de darle vuelta a la red. Y no es para menos, pues muchas tiktokers han compartido sus trucos y tragedias en el tema de la belleza.

Al manipular las tijeras se debe tener cuidado de no dañar la zapatilla TikTok @alisonvickers

Se hizo viral por dar consejo sobre los zapatos grandes

Entre los comentarios que recibió en su clip, hay muchos que la felicitaron por tan original idea, pues se necesita de mucha creatividad para solucionar un problema tan común en la vestimenta de las mujeres. La mayoría la catalogó como una “genio”, y aseguraron que probarían su estrategia en la siguiente ocasión que lo necesitaran. “Pensé que te los ibas a pegar a los pies por un segundo”, “Eso los hará mucho más cómodos, absorberán el sudor y no se deslizarán cuando camines. Esto es muy inteligente”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la chica.

Sin embargo, hubo otros usuarios a los que no les pareció muy agradable pegarle un pedazo de tela a un zapato “tan elegante”. Su argumento fue que, si por alguna razón se debía quitar el tacón, iba a ser muy “penoso” que la gente viera el arreglo que se les hizo. También consideraron que las zapatillas podrían dañarse al pegarles silicón y que, además de ser incómodo, podría ser más costoso que incluso haber comprado otras desde el principio.

Hubo algunos comentarios que calificaron este invento como inútil, pues al parecer hay plantillas de zapato que cumplen esta misma función: “En mi zapatería tenemos plataformas de talón, lo que significa que es una almohadilla que parece gel y levanta el pie para que se ajuste mejor”, y “Hacen almohadillas que puedes comprar para eso”, escribieron dos tiktokeros en el video. “Sí, pero yo no tenía dinero para comprar eso”, respondió Alison.