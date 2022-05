Se hizo un tratamiento estético en las cejas, pero el resultado la devastó: “Me han destrozado la cara”

Crystal Weinstock, una mujer originaria de Houston, Texas, comprobó que la belleza cuesta y que los resultados no siempre son los que se esperan. A través de un video de TikTok, compartió su historia para sus seguidores y mostró cómo le dejaron las cejas tras realizarse el procedimiento conocido como microblading. La historia se hizo viral de inmediato por cómo lucía una vez que salió del salón de belleza, sobre todo porque cada vez hay más personas que recurren a esta forma de marcar mucho más su rostro, ya que esta técnica se puso de moda y sustituyó a los tatuajes muy populares en otras décadas.

La mujer aseguró que sus cejas quedaron demasiado gruesas y que al ver el resultado no pudo más que sentirse humillada. Su bolsillo también lo resintió, pues el costo de este “arreglito” fue de 340 dólares, precio que consideró elevado al momento de mirar el resultado. Para nadie es un secreto que cualquier cambio estético conlleva el riesgo de que algo salga mal o de que no resulte como se imaginaba.

Estadounidense llora al ver cómo le quedaron las cejas al hacerse microblading

Crystal, de 38 años, rompió en llanto frente a la cámara mientras le contaba a sus seguidores que estaba devastada por cómo se veía, pues mirarse al espejo le resultaba muy complicado emocionalmente. No es para menos, pues hay que recordar que el microblading es un tratamiento que consiste en pasar pequeñas agujas que añaden pigmento semipermanente en la zona de piel en la que se desea; en este caso las cejas. Sí, en realidad es como un tatuaje, pero no para toda la vida, se borra poco a poco y necesita mantenimiento.

Lo peor para esta víctima de la estética fueron sus ilusiones destruidas, ya que quería intentar esta técnica de belleza desde hace bastante tiempo y decidió apostar por el cambio luego de ver las experiencias positivas que habían tenido otras personas. Ella no corrió con la misma suerte: “Llevaba tiempo pensando en hacerme una microescultura en las cejas. Mucha gente me lo había recomendado y los resultados en internet se veían increíbles. Sin embargo, me han destrozado la cara”, dijo Weinstock.

Lamenta cómo quedaron sus cejas tras el microblading

Weinstock lamentó cómo este procedimiento no cumplió con sus expectativas, pues de inicio su cara le causa un conflicto y mucha vergüenza por lo gruesas que quedaron sus cejas y además no está conforme con el resultado que recibió, pues destacó que no fue lo que ella pidió al momento de acudir al establecimiento: “En primer lugar, esto es embarazoso. En segundo punto, no es esto lo que pedí”, explicó la mujer.

La triste situación de esta estadounidense ha dejado muchos comentarios en TikTok, sobre todo de usuarios que además de ponerse en sus zapatos, le sugirieron revisar muy bien el sitio al que acudiría la próxima vez que se quisiera realizar un cambio de look. “Tengan mucho cuidado con los centros a los que van a someterse a retoques estéticos”, recalcó la propia Crystal.

Todo tipo de procedimiento estético es delicado Pixabay

Pero ella no es a la primera mujer que le pasa esto, ya que se han dado a conocer en las redes sociales cientos de historias en que las otras chicas se hacen el microblading y no quedan satisfechas. He ahí la importancia de buscar el punto correcto, comprobar otros trabajos que hayan hecho y también asegurarse de que el establecimiento esté certificado, ya que las cejas son el elemento que le da armonía y enmarca el rostro.