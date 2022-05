Muestra en TikTok los increíbles lujos de algunos departamentos en Miami y revoluciona la forma de vender

Una mujer dedicada a la venta de inmuebles lujosos en Miami, Florida, Estados Unidos, está revolucionando la manera de promocionar bienes raíces. A través de su cuenta de TikTok, comparte videos de las increíbles residencias que hay a la venta en la ciudad; entre vistas de ensueño, decoraciones ostentosas y lugares espaciosos, Julia exhibe las amenidades de los departamentos de Waldorf Astoria Residences, Baccarat Residences y Aston Martin Residences, tres de los más grandes conjuntos habitacionales en Miami.

Se trata de @juliadareau, usuario que ya acumula más de 16.000 seguidores en la red social por su creativa manera de detallar los lujos con los que se pueden vivir en el sureste de Florida. Las excentricidades son una fiel característica de Miami, pues celebridades y personalidades importantes viven en ese lugar por ser una ciudad que siempre está a la vanguardia en cuanto a sus clubes y hoteles. Los departamentos tampoco se quedan atrás.

En la grabación con más reproducciones de su perfil, casi un millón, comparte con sus seguidores cómo luce una propiedad valuada en cinco millones de dólares. Tiene una vista increíble a la playa desde uno de los pisos más altos del Waldorf Astoria Residences y está decorado con muebles de primer nivel, bajo un estilo moderno y vanguardista.

Uno de los lujosos departamentos en Miami que muestra la tiktoker

Otro de los lujosos departamentos que presume en un video es uno que se encuentra en dimensiones contrarias al anterior: en la parte más baja de un edificio cuyos ventanales principales dan vista al lago, donde se ven los botes pasar. Lo más relevante, según la tiktoker, es que se encuentra en el único Aston Martin Residences en el mundo. Además, en el clip destacan las áreas espaciosas, la cocina superequipada y un refrigerador grande lleno de champaña y agua de la marca Aston Martin. Sin duda, para un residente de un alto poder adquisitivo.

Lujoso departamento en Miami exhibido en TikTok

Pero esto no es todo, ya que Julia parece tener un amplio repertorio de propiedades para ofrecer a todos sus clientes. Y no cualquier inmueble, sino departamentos de primer nivel y dentro de las zonas más codiciadas de Miami.

Tal es el caso de este departamento que se encuentra en el piso 50 de un edificio muy bien ubicado y realmente es quizá el que tiene la mejor vista de todos, ya que desde arriba lucen las aguas azules y cristalinas de la playa. Hay incluso un jacuzzi para relajarse viendo el mar mientras se toma un baño.

Tiktoker presume lujoso departamento en Miami

Así como los otros, también tiene acabados y decoración de primer nivel. Dentro de sus comodidades se observa un espacioso closet, puertas de cristal y espejos acompañados de luces led. Tal como se describe, es el hogar deseado de muchas personas y hasta de celebridades.

Y no es para menos, pues todas y cada una de las propiedades exhibidas por Julia sorprenden a los tiktokeros, que no dudan en dejar en sus comentarios su anhelo de visitarlas algún día. Algunos aseguran que se ven tan cómodas que seguramente si vivieran ahí no querrían irse de vacaciones a otro lugar, o tal vez sí, a bordo de un Ferrari, como es común entre algunos habitantes de Miami, Florida.