El insólito consejo de un médico a Kourtney Kardashian para quedar embarazada de Travis Barker

En una de las uniones más esperadas del año: Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Portofino, Italia, el 22 de mayo. A juzgar por las fotografías que ellos y los invitados han compartido, fue una boda muy a su estilo desde los detalles de sus atuendos hasta la decoración en la ceremonia con motivos góticos.

Esta fue la tercera ceremonia de la pareja después de una boda no oficial en Las Vegas y la unión legal en Santa Bárbara. Difícil saber si fue la última, pero hasta ahora la más fastuosa.

Los vestidos, las fotografías y hasta las raciones de pasta que sirvieron en el banquete han sido tema de conversación en los últimos días. Es que una de las especialidades de las hermanas Kardashian es colocarse en el centro de las discusiones. Esta vez, un comentario que Kourtney hizo en el último capítulo de The Kardashians, transmitida los jueves a través de Hulu, ha generado risas, pero también críticas.

No es un secreto que desde hace tiempo Kourtney, quien es madre de Mason, Penelope y Reign, busca ampliar la familia junto al músico Travis Barker, padre de Alabama y Landon. Ella misma se lo reveló a Kris Jenner durante uno de los capítulos del reality. Incluso habló del tratamiento al que se sometieron para conseguirlo: “Travis y yo queremos tener un bebé y por eso mi médico nos llevó por este camino de hacer la fecundación in vitro y no ha sido la experiencia más increíble.”

En esa ocasión, también comentó sobre lo insensibles que han sido los comentarios en redes sociales respecto a su peso, especialmente porque su salud mental no está en las mejores condiciones debido al tratamiento hormonal.

Durante la emisión más reciente y después de revelar que su última recolección de óvulos no funcionó, Kourtney Kardashian hizo referencia a una limpieza de Panchakarma, un procedimiento que a decir de ella se practica desde hace 3000 años y tiene como finalidad “eliminar las toxinas que están en lo más profundo de los tejidos (para tener) óvulos de mejor calidad”. Los televidentes del show fueron testigos de la visita a la especialista en medicina alternativa, Martha Soffer, y Kourtney compartió con ella el consejo inusual que le dio un médico para aumentar su fertilidad.

“Nos dijo, bueno, me dijo a mí, que lo que ayudaría sería beber el semen como cuatro veces a la semana”, dijo Kourtney. La especialista se rió ante el comentario y Travis añadió: “Amo a este doctor”. Sin embargo, ambos se encontraban ahí en busca de una alternativa y, al parecer, la encontraron en la limpieza ayurvédica de Pachakarma que requiere la abstención de ejercicio, sexo y cafeína.

La pareja pasó una semana en el spa de Martha Soffer, llamado Surya y ubicado en Santa Mónica, California, donde recibieron masajes relajantes y tratamientos ayurvédicos. Kourtney se dijo agradecida por el compromiso de Travis: “Siento que es algo que tenemos que hacer juntos. Estamos teniendo un bebé juntos, tenemos que estar en la misma página”.