Kourtney Kardashian contó que rompió su anillo de compromiso de un millón de dólares

“Lloré de forma histérica en mi armario durante varias horas y luego llamé a Travis”, cuenta Kourtney Kardashian en la última edición de The Kardashians, sobre la tragedia que ocurrió con su anillo de compromiso después de que Kris Jenner notara que no lo traía puesto y la cuestionara.

¿Cómo fue que el dichoso anillo terminó en un taller de reparación? Kourtney narró a su madre cómo sucedió el accidente que la hizo sentir tan culpable: “Estaba sentada en el suelo doblando sudaderas. Me quité el anillo y lo puse a mi lado en el suelo, pensando que estaría seguro a mi lado. Fui a por algo en mi armario y al volver a agacharme pisé el anillo”. Un accidente que podría pasarle a cualquiera, pero en este caso, la reacción no es tan exagerada porque se trata de una joya valuada en un millón de dólares, además de, claro, un diseño auténtico de Travis Barker hecho especialmente para ella.

En octubre del 2021, Travis Barker y Kourtney Kardashian se comprometieron, él le entrego un anillo valuado en un millón de dólares. @kourtneykardash - @kourtneykardash

Kourtney ahora lo narra sin preocupación, pero en el momento de crisis prefirió contarle a su pareja cuanto antes: “Hice algo muy, muy malo”. Sin embargo, el baterista de Blink 182 le pidió guardar la calma. “Me dio un ataque de nervios porque es lo más bonito que jamás me han regalado y yo lo había roto”, añadió.

La pareja que forman Kourtney y Travis es una de las más queridas de Hollywood y ha sido llamada Kravis, debido a la unión de sus nombres, por sus seguidores. Ambos se conocen desde hace más de veinte años, han sido amigos y hasta vecinos, por eso realmente no sorprendió tanto cuando la publicación de una foto dio la señal del inicio de su relación después de un largo periodo de rumores que los vinculaban amorosamente. No se trató de una fotografía juntos, sino de un paisaje que coincidió en sus cuentas de Instagram en enero del 2021.

Kourtney Kardashian contó cómo fue que rompió el anillo de un millón de dólares que le regaló Travis Barker en su compromiso. @kourtneykardash - @kourtneykardash

Para abril, ya era oficial que estaban juntos por sus múltiples viajes y los instantes que decidían compartir en redes sociales. No había pasado ni siquiera un año de su primera aparición pública como pareja, cuando en octubre sorprendieron con su compromiso en Montecitos, California.

Ni el impresionante paisaje de fondo en la playa durante la petición de matrimonio de Travis a Kourtney le robó protagonismo al anillo que, de inmediato, fue tema de conversación, como suele suceder con las Kardashian. El diamante nada discreto generó incluso debates sobre su valor entre expertos de la joyería. No se trata de una pieza que pueda adquirir cualquiera, Barker se tomó el tiempo de crearlo junto a la diseñadora Lorraine Schwartz.

Travis Barker y Kourtney Kardashian se casaron en Las Vegas, de forma no oficial, hace unos meses. @kourtneykardash - @kourtneykardash

En relación a esos detalles, no es para menos la reacción de la empresaria ante el accidente que ya se solucionó porque ha sido captada de nuevo con la sortija en eventos recientes. La pareja ya tuvo una boda, aunque no oficial, en Las Vegas, una ceremonia que fue dirigida por el típico Elvis Presley de la ciudad. Sin embargo, sobre el gran evento, el que todos sus seguidores esperan, no han contado prácticamente nada y solo algunos medios han anticipado que podría ser en esta primavera (del norte).