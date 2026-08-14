El Inter de Messi apunta al liderato de la MLS tras decepción en Leagues Cup

Después de su prematura eliminación en la Leagues Cup, el Inter Miami retoma el fin de semana sus objetivos en la MLS mientras trata de arropar a Lionel Messi en este momento de duelo por el fallecimiento de su padre.

El astro argentino sorprendió esta semana al reincorporarse a su equipo el miércoles, cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi, y pocas horas después de volar de vuelta desde Argentina.

El capitán saltó al campo en la segunda mitad de la derrota ante el León mexicano por 3-2, que acabó de condenar al Inter a la eliminación en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Unas horas antes, Messi había publicado una carta pública de despedida de su padre en la que afirmó tener "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más".

El líder de Argentina reveló también haber tenido esperanzas de que Jorge Messi hubiera podido viajar a verle competir en el Mundial, en el que la escuadra albiceleste perdió la final ante España.

Messi, de 39 años, participó este viernes con sus compañeros en el último entrenamiento antes de viajar para el duelo del sábado ante Nashville, en el que estará en juego el liderato de la Conferencia Este.

Ante la prensa, el entrenador Guillermo Hoyos declinó confirmar si su estrella volverá a calzarse las botas y afirmó que en este momento "el silencio es lo más acertado".

"Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo porque hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro", declaró el timonel argentino.

"El silencio es lo más acertado, la tranquilidad, la paz y que él encuentre los momentos. Nosotros lo tenemos que acompañar siempre", expuso. "Para mí el silencio es un aliado para que él pueda llegar a salir".

- Último objetivo -

En la línea ofensiva Hoyos recuperará al uruguayo Luis Suárez, baja por sanción en la Leagues Cup, para un choque importante en el camino a revalidar el título de la MLS.

El Inter es segundo del Este con 38 puntos, dos por detrás del líder Nashville, después de las primeras 18 jornadas.

El campeonato norteamericano, que concluye con la final de diciembre, es el último gran objetivo al alcance del ambicioso Inter, la franquicia copropiedad de David Beckham que acaba de añadir al brasileño Casemiro a su colección de figuras.

A principios de año Miami ya vivió otra salida temprana de la Copa de Campeones de la Concacaf, precisamente a manos de Nashville en octavos de final.

En otros duelos destacados del sábado, el Orlando City recibirá al FC Cincinnati con la intención de prolongar su buen momento desde la llegada del francés Antoine Griezmann.

Orlando, décimo del Este, se encuentra a tres puntos de la zona de acceso a los playoffs.

En la Leagues Cup, Orlando tampoco pudo meterse en los cuartos de final, en los que sí desembarcó el Chicago Fire de Robert Lewandowski.

La escuadra del ariete polaco, que tendrá como rival a Monterrey, regresará a la acción el domingo en la MLS recibiendo al Portland Timbers.