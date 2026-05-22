El Inter de Messi llega al parón mundialista pendiente de Casemiro

Lionel Messi disputará el domingo su último partido con el Inter Miami antes del parón de dos meses de la MLS por el Mundial de Norteamérica, durante el que podría concretarse la llegada de Casemiro a la Capital del Sol.

El mediocampista brasileño, antiguo rival de Messi cuando militaba en el Real Madrid, acaba de cerrar su etapa en el Manchester United y, según reportes periodísticos, está ultimando los detalles para su mudanza a la liga norteamericana (MLS).

Desde la franquicia copropiedad de David Beckham, leyenda de los Diablos Rojos, no se confirman oficialmente las negociaciones pero en el vestuario el fichaje parece ser un secreto a voces.

"Sé que viene Casemiro, un gran jugador (...) Creo que nos va a dar muchísimo", dijo el volante venezolano Telasco Segovia tras el entrenamiento del viernes.

El entrenador Guillermo Hoyos, a su turno, señaló que el Inter evaluará posibles refuerzos de cara a la segunda mitad de la temporada pero sin mencionar el caso de Casemiro, de 34 años.

"A partir de esta semana que termina, es obvio que tiene que haber charlas respectivas", se limitó a decir el timonel argentino, sustituto en abril del dimitido Javier Mascherano.

De confirmarse la operación, Casemiro debe asumir el timón del mediocampo, huérfano desde la retirada en diciembre de Sergio Busquets, y aportar un equilibrio defensivo que Miami necesita de forma dramática.

Con Messi a la cabeza, el Inter es el mejor ataque del campeonato, con 33 goles en 14 jornadas, pero su retaguardia ya ha concedido 24 tantos.

Estos registros tienen a las Garzas en la segunda posición de la Conferencia Este con 28 puntos, a dos unidades del Nashville, que tiene un juego más por disputar.

- La racha del diez -

El domingo, en su flamante nuevo estadio, el Inter confía en encadenar su cuarto triunfo consecutivo aprovechando la visita del Philadelphia Union, el peor equipo del curso con sólo siete puntos.

Eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del año para el Inter es revalidar el título de la MLS, un éxito que ninguna franquicia logra desde hace más de una década.

A Messi, sin embargo, le aguarda desde el domingo un desafío de mucha mayor envergadura en la Copa del Mundo, cuando Argentina ponga en juego el cetro logrado cuatro años atrás en Catar.

A sus casi 39 años, el capitán albiceleste ha alcanzado su mejor forma de la temporada en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio.

Vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, Messi acumula cinco goles y seis asistencias en los últimos cuatro partidos.

En total suma 12 tantos en 13 jornadas disputadas, sólo un tanto menos que el máximo artillero, el belga Hugo Cuypers.

Ambos podrían verse las caras cuando el Inter reciba al Chicago Fire el 22 de julio en la reanudación de actividades de la MLS.

- Crisis en Los Ángeles -

En otras citas de la jornada 15, Los Angeles FC (Lafc) recibirá el domingo al Seattle Sounders con el deseo de frenar su mala racha antes del descanso.

La escuadra del surcoreano Son Heung-Min encadena tres derrotas consecutivas en la MLS y un total de cinco partidos sin ganar contando la dramática derrota 4-0 ante Toluca en semifinales de la Concachampions.

Orlando City, por su parte, visita el sábado al FC Cincinnati con la intención de ratificar su mejoría antes de dar la bienvenida en las próximas semanas a su flamante nuevo líder, el francés Antoine Griezmann.