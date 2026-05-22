Alerta nivel 4 por tormentas severas el fin de semana del Memorial Day: Texas bajo alerta por inundaciones repentinas

Las agencias meteorológicas de Estados Unidos mantienen advertencias activas para este viernes y el fin de semana largo del Memorial Day debido a un escenario de tormentas severas y lluvias persistentes en distintos estados del sur de ese país. Texas aparece entre las zonas con mayor riesgo por inundaciones repentinas, mientras los organismos siguen la evolución del sistema meteorológico.

Inundaciones repentinas en Texas: Galveston, San Antonio y otras zonas bajo vigilancia hasta el Memorial Day

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que para el viernes 22 de mayo rige un nivel 2 de riesgo por tormentas severas en sectores de las Llanuras Altas del Sur. El área incluye ciudades texanas como Lubbock, Amarillo y Wichita Falls, además de Lawton, en Oklahoma.

Una conductora es rescatada en medio de las recientes inundaciones registradas en Georgia

Los especialistas prevén caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Por su parte, el Centro de Pronostico de Fox Weather advirtió que el riesgo de inundaciones repentinas persistirá durante todo el fin de semana debido a la combinación de humedad tropical y un frente estacionario sobre el sur del país norteamericano.

Para el sábado y el domingo, el nivel de alerta se mantendrá en categoría 2 de inundaciones repentinas en sectores comprendidos entre Galveston, Houston y el sur de Louisiana. Según los pronósticos, podrían registrarse inundaciones dispersas en zonas urbanas, rutas y pequeños cursos de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió además vigilancias de inundación vigentes hasta el lunes 25 de mayo, fecha en la que se conmemora el Memorial Day (Día de los Caídos), para varias ciudades de Texas, entre ellas:

Galveston

Corpus Christi

San Antonio

Alertas de tormentas eléctricas con granizo de tamaño grande a muy grande y fuertes ráfagas de viento para la última hora de la tarde y durante la noche en algunas zonas del sur de las Grandes Llanuras SPC

Qué significa cada nivel de riesgo por tormentas severas del SPC en Estados Unidos

El sistema de advertencias utilizado en EE.UU. divide las amenazas meteorológicas en diferentes escalas según el fenómeno esperado:

Nivel 1 - riesgo marginal (verde oscuro) : tormentas severas aisladas, de corta duración y baja intensidad.

: tormentas severas aisladas, de corta duración y baja intensidad. Nivel 2 - riesgo leve (amarillo) : son posibles tormentas intensas aisladas, pero no están muy extendidas.

: son posibles tormentas intensas aisladas, pero no están muy extendidas. Nivel 3 - riesgo reforzado (naranja) : tormentas severas numerosas y más persistentes.

: tormentas severas numerosas y más persistentes. Nivel 4 - riesgo moderado (rojo) : tormentas severas extendidas son probables; eventos intensos y de larga duración.

: tormentas severas extendidas son probables; eventos intensos y de larga duración. Nivel 5 - riesgo alto (rosa): se esperan tormentas severas muy extendidas y particularmente intensas.

Cuánta lluvia podría caer en Texas y Luisiana durante el fin de semana del Memorial Day

De acuerdo con Fox Weather, se esperan acumulaciones significativas en las zonas bajo alerta del sur de EE.UU. Los expertos indicaron que las tormentas actuales son generadoras de lluvia altamente eficientes, capaces de descargar entre 2,54 y 7,62 centímetros (una a tres pulgadas) de agua en periodos cortos de tiempo.

A medida que múltiples tormentas pasen sobre las mismas regiones, los totales de lluvia acumulada podrían superar los 12,7 a 20,32 centímetros (cinco a ocho pulgadas) hacia el final de la semana. Estas acumulaciones se esperan principalmente en las áreas bajo riesgo de Nivel 2, que incluyen ciudades como Galveston y Houston en Texas, así como el sur de Louisiana.

En algunas zonas de Texas ya se han superado estas cifras. Por ejemplo, en Freeport, se registró una acumulación de 18,67 centímetros (7,35 pulgadas) de lluvia en las últimas 72 horas.

“Debido a la presencia de zonas de sequía severa a extrema en toda la región, es probable que las lluvias provoquen más inundaciones, ya que el suelo no puede absorber toda la humedad”, explicaron desde Fox Weather.

Se esperan lluvias intensas en el sur de EE.UU. Fox Weather

Memorial Day en EE.UU.: otras regiones bajo amenaza de tormentas y lluvias intensas

Además de Texas, los pronósticos incluyen amenazas meteorológicas sobre otras regiones del país norteamericano durante el fin de semana largo. El viernes también se esperan tormentas sobre el valle del Mid-Missouri y sectores cercanos a la costa central del Golfo de México. Omaha, Lincoln y áreas próximas a los valles de Tennessee y Ohio podrían registrar ráfagas de viento y tormentas aisladas.

El sábado, el riesgo marginal de tormentas abarcará parte del sureste de EE.UU., incluidas zonas de Georgia y la costa texana. Los organismos meteorológicos recomendaron a quienes deban viajar durante el Memorial Day mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, debido a que las lluvias continuas y la humedad proveniente del Golfo de México mantendrán activa la amenaza de inundaciones hasta el lunes.