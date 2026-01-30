El internacional mexicano Germán Berterame refuerza al Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este viernes la contratación del internacional mexicano Germán Berterame como jugador franquicia para la temporada en que defenderá el título en la MLS

El atacante nacido en Argentina pero naturalizado mexicano aterriza en la liga norteamericana de fútbol proveniente de Rayados de Monterrey, equipo en el que era una de las grandes figuras

Su contrato se extiende hasta la temporada 2028-29 de la MLS con opción de extenderlo hasta la campaña 2029-30

Berterame, de 27 años y seleccionado mexicano, completa junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul la lista de tres jugadores franquicia que permite la competición

En Estados Unidos, los jugadores franquicia, las principales figuras del plantel, tienen un salario que excede el límite salarial

"Es un gran jugador y nosotros aspiramos a tener una gran plantilla", dijo Jorge Mas, dueño de Inter Miami, a una consulta de la AFP sobre su flamante refuerzo

"Nosotros aspiramos a darle herramientas a Masche (Javier Mascherano, el DT) para poder atacar como él piense, en una alineación fuerte, ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de Inter Miami", agregó

Desde su llegada a Monterrey en 2022, Berterame, que aspira a jugar el Mundial 2026 con México, disputó 132 partidos y anotó 55 goles

Su contratación refuerza la ofensiva del Inter, que cuenta además con el veterano delantero uruguayo Luis Suárez, en un año en el que el club floridano se ha planteado grandes ambiciones tras ganar su primera liga en 2025

Desde la dirigencia del cuadro han establecido la Copa de Campeones de Concacaf como el principal objetivo de la temporada 2026

Inter Miami llegará este viernes a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional el sábado en su segundo partido de pretemporada