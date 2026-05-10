¿Rubio o Vance? Los “jóvenes” se prueban los pantalones largos y Trump los evalúa como posibles sucesores

WASHINGTON.- Cada tanto, ya sea en sus charlas con funcionarios en el Salón Oval, con amigos durante la cena, o en el patio de su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump hace una pausa y reflexiona en voz alta sobre un dilema que a puertas cerradas obsesiona al Partido Republicano.

¿Qué opinan? ¿J.D. o Marco?

Según varias personas cercanas al presidente, Trump les pregunta a sus consejeros a quién prefieren y luego suele decir que para él, en las presidenciales de 2028, tendrían que ir los dos juntos en la misma boleta.

Sus asesores dicen que Trump simplemente se divierte sondeando a la gente, y que las elecciones de 2028 no figuran para nada en su lista de prioridades. Sin embargo, Trump no debe ignorar que en los últimos tiempos, y con las elecciones legislativas en ciernes, esos dos hombres a los que se refiere como “los pibes” (the kids) han subido notoriamente su perfil.

Esta semana, por ejemplo, Rubio compareció y respondió amablemente a las preguntas sobre la guerra en Irán en el salón de prensa de la Casa Blanca, imágenes que su equipo rápidamente convirtieron en un video de campaña. Después viajó a Italia, donde se mostró junto al papa León XIV y le obsequió una pelota de fútbol de cristal. Rubio también se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que al igual que el Papa ha recibido duras críticas de Trump por oponerse a la guerra. Y en pocos días más Rubio acompañará a Trump durante su viaje a China.

Marco Rubio junto a Giorgia Meloni en Roma el 8 de mayo. Stefano Rellandini - Pool AFP

Mientras Rubio intentaba ganarse el favor de los periodistas en Washington, la mesa política de la Casa Blanca envió a Vance a una fábrica en Des Moines para apoyar al congresista republicano Zach Nunn, cuya reelección corre peligro. Desde el escenario, Vance lanzó un ataque bien articulado contra las políticas del Partido Demócrata y conectó su rechazo a esas políticas con su propio cambio de filiación política en el pasado.

“Para un pibe como yo, que provengo de una familia demócrata sindicalizada, es desolador ver que hoy en día a los demócratas parece importarles más la transición de género que bajar los impuestos”, le dijo Vance a la multitud.

El vicepresidente estadounidense JD Vance y su hijo Vivek caminan hacia el Air Force Two en la Base Aérea Andrews en Maryland, el 5 de mayo del 2026. Roberto Schmidt - AFP POOL

Esas apariciones simultáneas de Rubio y Vance alimentan la especulación de que Rubio finalmente podría desafiar a Vance, el presunto favorito, en la carrera por la candidatura presidencial republicana. Según varias personas cercanas a ambos, Vance y Rubio, que son amigos, no quieren verse compitiendo entre ellos, pero otros señalan que hasta no ver el resultado de las elecciones de mitad de mandato, a fines de este año, es imposible pensar en la interna del Partido Republicano.

Según varios testimonios, Vance y Rubio se llevan bien. En los eventos de la Casa Blanca es usual verlos reírse juntos, hablando de deportes y de sus familias. Ambos también son muy conscientes de los rumores sobre su status y sus respectivos futuros.

Rubio —que además de ser el máximo diplomático de Estados Unidos se desempeña como asesor de seguridad nacional y fue jefe de archivos durante casi un año—, suele mostrarles a sus colegas y amigos los memes que circulan sobre él, sobre todo los que hacen referencia a que ocupa varios cargos, según una persona que lo ha visto hacerlo.

Los memes que imaginan a Rubio en los más diversos roles proliferan en las redes: en la imaginación popular de internet, se lo ha visto como la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, como el presidente de Venezuela y, desde que Trump le ordenó al Pentágono que publicara sus archivos sobre ovnis, también se lo vio como Elliott de la película E.T.

Uno de los memes de Rubio, con distintas personalidades

Según sus aliados, la omnipresencia de Rubio es señal de que podría ampliar la base de apoyo del movimiento MAGA más allá del núcleo duro de votantes de Trump, y en momentos en que el Partido Republicano enfrenta serios obstáculos políticos, por la economía, la guerra y los métodos violentos contra la inmigración.

“Rubio es un político que puede tener llegada a los republicanos que apoyaron a Trump sin mucho entusiasmo”, dijo Whit Ayres, un encuestador republicano que trabajó en la campaña de Rubio para el Senado en 2010. “Es muy bueno para argumentar ante los votantes, no solo en inglés, sino también en español”.

Rubio también ha dicho que si Vance decide competir, él no se presentaría. “Si J.D. Vance se postula a la presidencia, será nuestro candidato, y el primero en darle su apoyo seré yo”, le dijo el año pasado a la revista Vanity Fair.

En cualquier caso, la decisión sigue en manos de Vance. El vicepresidente es impopular —el sondeo más reciente del Washington Post/ABC News/Ipsos arroja una aprobación del 35%—, pero según una encuesta de Pew de principios de este año, para el votante norteamericano Vance es una figura mucho más reconocible que la mayoría de los otros funcionarios del gobierno: los únicos más conocidos son Trump y Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos.

Según Pew, el 75% de los votantes republicanos tiene una opinión favorable de Vance, en comparación con el 64% que tiene una opinión favorable de Rubio, y el 19% de los votantes republicanos nunca ha oído hablar del secretario de Estado.

Sin embargo, hay indicios de una creciente curiosidad por Rubio en las bases republicanas. Sarah Longwell, estratega republicana anti-Trump, escribió en abril en The Atlantic que los votantes están impresionados con la capacidad de Rubio para desempeñar múltiples funciones a la vez: en otras palabras, los memes estarían funcionando.

Meme de Rubio como presidente de Cuba (redes sociales)

“Para los seguidores de Rubio, la lógica es muy sencilla: si tiene tantos trabajos diferentes, debe ser competente”, señaló Longwell sobre la base de su análisis de los focus groups semanales con votantes republicanos que ella misma dirige. “Los votantes también parecen apreciar a Rubio porque lo ven como una persona sensata y responsable”.

Pero el heredero de la base política del presidente es Vance, la única figura del gobierno que puede hacer campaña y al mismo tiempo ayudar a Trump a gobernar. En Iowa, el vicepresidente se reunió en privado con influyentes líderes políticos, incluido Jeff Kaufmann, el veterano presidente del Partido Republicano en ese estado.

“J.D. tiene una ventaja logística innegable”, apuntó esta semana en su podcast el exsecretario de prensa Trump, Sean Spicer, quien al igual que otros aliados republicanos, dice que la perseverancia de Vance para descubrir los nichos de corrupción y derroche en el Estado tiene mucho impacto en un electorado cada vez más preocupado por cómo gastan sus impuestos.

Existen obstáculos, incluido el creciente costo político y económico de la guerra en Irán. Si las elecciones de mitad de mandato no resultan favorables para los republicanos, Vance quedará más supeditado a las políticas y decisiones de Trump que ningún otro potencial candidato.

Aunque Vance se pronunció en contra de la decisión de Trump de atacar Irán, ahora se ve obligado a defender una guerra que es sumamente impopular entre los votantes y que ha disparado el precio de la energía. Durante su visita a la fábrica en Des Moines, el vicepresidente norteamericano se refirió a los dos habitantes de Iowa que murieron en marzo durante un ataque con drones iraníes contra una base militar en Kuwait.

“Tenemos que hacer que este país sea digno de ese sacrificio”, dijo Vance.

Pero hay otro factor que complica las cosas tanto para Rubio como para Vance, y en realidad, para cualquiera que decida postularse: es el propio Donald Trump. Desde sus inicios mediáticos con “El Aprendiz”, Trump siempre demostró una marcada inclinación por quedarse sentado detrás del escritorio mientras los demás se saboteaban y se sacaban los ojos para ganar.

“Es comprensible que un presidente espere lealtad absoluta de su vicepresidente”, señala Marc Short, que fue jefe de gabinete del predecesor de Vance, Mike Pence. “Pero en mi experiencia, no suelen preparar a sus vicepresidentes para que después tengan éxito político”.

(Traducción de Jaime Arrambide)