Tri-Rail, el tren que conecta tres condados de Florida y cuesta US$5 para ver a Messi en 2026

El Tri-Rail, el sistema ferroviario que recorre los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, consolidó en pocas semanas un rol central en la experiencia de ver a Inter Miami en el Nu Stadium. Con un pase de US$5 que permite viajes ilimitados los fines de semana, más un crédito de US$10 para consumir dentro del estadio, el tren se convirtió en la alternativa más elegida por fans que llegan desde distintos puntos del sur de Florida. El 25 de abril, el sistema registró 9854 viajes totales, su segundo sábado con más pasajeros en toda su historia, según informó la Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (SFRTA, por sus siglas en inglés).

Cómo usar el Tri-Rail para ir al Nu Stadium

La ruta es directa: la estación de destino es el Miami Intermodal Center, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Miami. Desde allí, el estadio queda a diez minutos a pie, media milla con señalización en todo el trayecto. Para quienes necesiten asistencia, hay zona de shuttle ADA con indicaciones específicas, según el portal oficial de Tri-Rail.

El pase de fin de semana cuesta US$5 y cubre viajes ilimitados durante todo el día, lo que permite llegar temprano, recorrer la zona y regresar sin costo adicional. En partidos de semana, el boleto de ida y vuelta va de US$5 a US$17,50 según la distancia recorrida. El contraste con el estacionamiento en el estadio es considerable: las cocheras del Nu Stadium arrancan en US$45, según datos de la SFRTA.

Además del ahorro en transporte, Inter Miami ofrece a quienes lleguen en transporte público un crédito de US$10 para gastar en alimentos y bebidas dentro del estadio. Para cobrarlo, hay que presentar el boleto de tren y el comprobante de viaje en el stand de Atención al Cliente, según detalló el club en su portal oficial.

El dato que no estaba en los titulares: el Tri-Rail enfrenta una crisis de financiamiento

El éxito de los últimos sábados llega en un momento delicado para el sistema. En junio de 2025, directivos del Tri-Rail advirtieron que el servicio podría quedarse sin fondos en un plazo de dos años debido a recortes aprobados por la legislatura estatal de Florida, según informó el sitio especializado de noticias ferroviarias Moovit.

El pase de fin de semana cuesta US$5 y cubre viajes ilimitados durante todo el día, lo que permite llegar temprano, recorrer la zona y regresar sin costo adicional Facebook Tri-Rail

Las cifras récord de ridership por los partidos del Inter Miami aún no derivaron en compromisos concretos de financiamiento por parte de funcionarios estatales o locales. El escenario pone en evidencia que la demanda existe y crece, pero la sostenibilidad del servicio depende de decisiones políticas pendientes.

Trenes especiales y próximos partidos en el calendario

La SFRTA programó servicio especial de Tri-Rail para todos los partidos de fin de semana de la temporada 2026 de la MLS. Al término de cada encuentro nocturno, parten dos formaciones de cuatro vagones desde Miami Airport Station, con salida aproximadamente 45 minutos después del pitazo final. En el debut del estadio, el 4 de abril, los dos trenes pospartido transportaron en total más de 1050 pasajeros.

El Tri-Rail, el sistema ferroviario que recorre los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, consolidó en pocas semanas un rol central en la experiencia de ver a Inter Miami en el Nu Stadium

El próximo partido en el Nu Stadium está programado para el domingo 17 de mayo, cuando Inter Miami reciba a Portland Timbers. La SFRTA también planificó servicio especial para los siete partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en Miami durante el verano boreal, aunque los detalles operativos aún no fueron confirmados oficialmente.

Más allá del Tri-Rail, el Nu Stadium también es accesible en Metrorail, Metrobus, Brightline y Metromover, con paradas en el Aeropuerto de Miami o el Intermodal Center. Para información de rutas y horarios: tri-rail.com o 1-800-TRI-RAIL (874-7245).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.