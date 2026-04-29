El jefe del Pentágono se enfrenta a legisladores demócratas por la guerra con Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó el miércoles repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de 25.000 millones de dólares.

Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el Ejecutivo.

Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.

Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto, que, según dijo, se estima hasta ahora en algo menos de 25.000 millones de dólares.

El jefe del Pentágono preguntó al comité: "¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?".

- "Mentir" -

El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de "mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día".

Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una "calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial".

- Analizando "riesgos" -

Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de "buena idea" la decisión de hacerlo.

A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había "analizado todos los aspectos de ese riesgo".

Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Este mes, los demócratas de la Cámara presentaron seis procedimientos de juicio político contra Hegseth, aunque no tienen chances reales de prosperar. Lo acusan de "delitos y faltas graves", entre ellos librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.

Varios congresistas, incluidos republicanos, lamentan también que el Ejecutivo estadounidense no haya consultado más al Congreso antes de lanzar el conflicto, cuando la Constitución exige su aprobación para "declarar" formalmente la guerra.

La audiencia de Hegseth ante la Comisión de Servicios Armados fue sobre el pedido del gobierno de Donald Trump de aumentar un 42% el ya faraónico presupuesto de defensa de Estados Unidos, para elevarlo a 1,5 billones de dólares en 2027, el equivalente al producto interno bruto (PIB) de Indonesia o Países Bajos.