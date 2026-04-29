Un vuelo de United Airlines reportó el choque con un dron cerca de San Diego
El incidente ocurrió a 3000 pies de altura mientras el Boeing 737 iniciaba las maniobras de aterrizaje; la aerolínea confirmó que no hubo heridos
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Un vuelo de United Airlines que se aproximaba al Aeropuerto Internacional de San Diego reportó este miércoles una posible colisión con un dron “pequeño, rojo y brillante” a unos 3000 pies de altura, según informó Los Ángeles Time.
El vuelo 1980 de United despegó del Aeropuerto Internacional de San Francisco a las 6:53 y voló aproximadamente 90 minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Diego a las 8:28.
Aunque la aeronave aterrizó de manera segura sin daños tras una inspección, la Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el incidente ocurrido en una zona de espacio aéreo restringido.
“Era tan pequeño que no pude distinguirlo... era rojo y brillante”, describió el piloto del Boeing 737 que iniciaba las maniobras de aterrizaje, según las grabaciones de la torre de control del aeropuerto.
Minutos antes, el piloto había consultado por radio con el personal de la torre de control, SoCal Approach, si había algún dron cerca de esa ubicación. “Que yo sepa, no”, respondió el controlador.
Según la Administración Federal de Aviación, el control de tráfico aéreo alertó a otros pilotos, pero no recibió ningún otro reporte de un dron. El avión, que transportaba a 48 pasajeros y seis tripulantes, aterrizó sin problemas y sin heridos.
La aerolínea afirmó al diario citado que “no encontró daños tras una inspección exhaustiva del avión”. Pese a que la inspección técnica realizada en tierra por el equipo de mantenimiento de la aerolínea descartó daños visibles en el fuselaje o los motores del Boeing, la Administración Federal de Aviación (FAA) mantiene abierta una investigación.
La preocupación radica en la altitud: el objeto fue avistado a unos 1000 metros del suelo, una zona donde la operación de drones recreativos está estrictamente prohibida. Los pilotos tienen prohibido operar drones a más de 120 metros de altitud a menos que cuenten con autorización de la FAA.
Accidente en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York
A fines de marzo, un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia.
El piloto y el copiloto murieron tras ser trasladados de urgencia al hospital de la zona, mientras que otras nueve personas fueron internadas.
El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cerca de las 23.40 del domingo.
El vuelo afectado fue el AC-8646deJazz Aviation LP—operado por Air Canada Express—, que había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave era un jet Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance.
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