El juego "Wordle" de The New York Times tendrá su programa de TV

El exitoso juego "Wordle" del New York Times tendrá su programa de televisión, anunció el diario estadounidense el lunes

"Wordle" da a los jugadores seis intentos para adivinar una palabra aleatoria de cinco letras, utilizando casillas verdes, amarillas y grises para ayudarlos a resolver el acertijo

La versión televisiva, que se emitirá por NBC el año próximo, enfrentará a equipos de jugadores entre sí para ganar premios en efectivo

La conducirá la presentadora de noticias de NBC Savannah Guthrie, quien acaparó titulares hace tres meses luego del secuestro de su madre anciana, todavía desaparecida

"Wordle" fue creado por el ingeniero de software Josh Wardle en 2021 y rápidamente ganó popularidad

El Times lo adquirió en enero de 2022 y ahora lo juegan a diario millones de personas en todo el mundo

"Wordle es tan querido por tanta gente que pensamos que era una oportunidad interesante y creativa para imaginar cómo podría funcionar como un concurso televisivo", dijo Caitlin Roper, responsable de cine y televisión del Times

La directora ejecutiva del Times, Meredith Kopit Levien, añadió que la iniciativa "refleja nuestro enfoque más amplio de crear experiencias a las que la gente vuelve y comparte todos los días"

El concurso será coproducido por el Times, la productora Electric Hot Dog, propiedad del presentador de NBC Jimmy Fallon, y Universal Television Alternative Studio

El diario ya ha coproducido anteriormente programas de televisión como "The Weekly" y "Modern Love"

Juegos con reglas similares han aparecido antes en programas de televisión, entre ellos "Lingo", que se emitió por primera vez en Estados Unidos en 1987