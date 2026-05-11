¿Trump vuelve a mirar a Cuba? Vuelos militares y actualizaciones recientes para la diaspora cubana en EE.UU.

La relación entre Estados Unidos y Cuba vuelve a entrar en una etapa de tensión marcada por movimientos militares, mensajes políticos y un endurecimiento del discurso desde Washington. En las últimas semanas, el incremento de vuelos de vigilancia cerca de la isla caribeña encendió las alarmas tanto en La Habana como entre los integrantes de la diáspora cubana en EE.UU., que siguen con atención cada gesto de la administración de Donald Trump.

Qué son los aviones P-8A Poseidon y los drones que EE.UU. desplegó cerca de Cuba

Según un análisis publicado por CNN y elaborado a partir de datos públicos de aviación, el Gobierno estadounidense intensificó de manera significativa las operaciones de inteligencia militar frente a las costas cubanas.

El mensaje de Trump sobre Cuba

Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. realizaron al menos 25 vuelos de reconocimiento con aeronaves tripuladas y drones, muchos de ellos cerca de La Habana y Santiago de Cuba.

La información recopilada por la cadena CNN indica que algunas de estas operaciones ocurrieron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana. Esa cercanía llamó particularmente la atención de especialistas y observadores internacionales, ya que coloca a las aeronaves en una posición ideal para tareas de vigilancia y recopilación de inteligencia.

CNN detalló que la mayoría de los vuelos fueron ejecutados con aviones P-8A Poseidon, modelos utilizados habitualmente para patrullaje marítimo, reconocimiento y vigilancia. Además, se registró la participación de aeronaves RC-135V Rivet Joint, especializadas en inteligencia de señales, así como drones MQ-4C Triton de gran altitud.

Estas aeronaves suelen emplearse en escenarios considerados estratégicos para la seguridad nacional estadounidense, explicó CNN. De hecho, el mismo tipo de despliegue fue observado recientemente en zonas de conflicto o de alta sensibilidad geopolítica como Ucrania, la península coreana, la frontera occidental de Rusia e Irán.

El reporte de CNN subraya que el despliegue frente a Cuba resulta inusual porque, antes de febrero de este año, los vuelos visibles públicamente en esa área eran extremadamente escasos.

Trump endurece su postura sobre Cuba y aumenta la presión sobre La Habana

El aumento de la actividad militar coincidió con un endurecimiento de las declaraciones públicas de Donald Trump sobre Cuba. Según CNN, el presidente republicano compartió nuevamente en Truth Social un mensaje del comentarista de Fox News Marc Thiessen, quien aseguró que el mandatario visitaría “una Habana libre” antes de terminar su nuevo ciclo al frente de la Casa Blanca.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Pocos días después de esa publicación, Trump ordenó un bloqueo petrolero contra la isla, lo que profundizó la presión económica sobre el Gobierno cubano. En paralelo, la Casa Blanca amplió el régimen de sanciones.

Las autoridades cubanas rechazaron esas acusaciones. Funcionarios del gobierno de la isla sostuvieron que no representan ningún peligro para Estados Unidos y reiteraron públicamente que están abiertos a negociar, indicó CNN. Sin embargo, también advirtieron que responderían ante cualquier agresión militar.

De acuerdo con CNN, representantes cubanos prometieron librar “una prolongada guerra de guerrillas” si fuerzas estadounidenses llegaran a intervenir en la isla. Esa declaración incrementó aún más el clima de tensión diplomática.

Los antecedentes de Trump con vuelos militares y operaciones en América Latina

El análisis de CNN remarca que esta combinación de retórica política agresiva y aumento de vuelos de inteligencia ya apareció anteriormente antes de operaciones militares estadounidenses en otros países.

Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

Uno de los ejemplos mencionados fue Venezuela. El 2 de septiembre de 2025, Trump anunció el primer ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe y acusó directamente al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro de estar relacionado con actividades criminales.

Semanas después de esas declaraciones de Trump comenzaron vuelos de vigilancia visibles públicamente cerca del país sudamericano.