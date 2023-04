El lago más famoso de California recupera su esplendor y los científicos afirman que se debe a un diminuto ser

escuchar

Localizado entre California y Nevada, Lake Tahoe es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Aunque la afluencia de visitantes genera preocupación entre algunos activistas del medioambiente, un informe científico reveló que las condiciones del lago alpino más grande de América del Norte han mejorado considerablemente. Si se mantienen, hay optimismo para los próximos meses de una gran recuperación natural.

La claridad del agua en el lago alcanzó casi los 72 pies (22 metros) de profundidad en la segunda mitad de 2022, lo que representó el mejor resultado desde la década de los 80, según el informe “Lake Tahoe Clarity Report 2022″, realizado por investigadores de la UC Davis para la Tahoe Regional Planning Agency. “Esto coincidió con las cifras más altas de zooplancton Daphnia y Bosmina”, determinó el reporte.

En los últimos meses, el agua de Lake Tahoe vuelve a resplandecer en un tono azul profundo Brant Allen / UC Davis TERC

El zooplancton es un grupo de animales microscópicos que flotan en el agua y que son una parte importante de la cadena alimenticia en este ecosistema. En el caso del Lake Tahoe, los científicos explicaron que estos organismos funcionan como un equipo de limpieza natural que elimina las partículas que hacen que el agua se vuelva turbia.

Los especialistas esperan que la población del zooplancton nativo continúe en aumento a lo largo de 2023 y que la claridad del agua del lago vuelva a los niveles de la década de 1970. “Los estados de California y Nevada, que comparten frontera en Lake Tahoe, trabajan activamente para restaurar la claridad del lago a sus históricos 97,4 pies (30 metros) de profundidad”, expuso el documento. La próxima actualización se proyecta para julio de 2023.

Una solución temporal gracias a los microorganismos

A pesar del panorama optimista, los académicos también señalaron que la ayuda proporcionada por los microorganismos Daphnia y Bosmina puede ser solo temporal, porque las poblaciones de camarones Mysis, que son depredadores del zooplancton, también podrían resurgir. Por este motivo, los expertos afirmaron que habría que implementar medidas de control de la población para preservar la mejora en el entorno.

“La capacidad de recuperación del lago debe seguir apoyándose en inversiones regionales en calidad del agua, salud forestal y prevención y control de especies acuáticas invasoras”, opinó Julie Regan, directora de la Tahoe Regional Planning Agency, dependencia creada por los estados de California y Nevada para la vigilancia del embalse natural. “Seguiremos trabajando con socios científicos regionales para comprender mejor el papel que desempeñan las especies nativas en las condiciones de la claridad”, declaró en un comunicado.

Lake Tahoe se localiza en la Sierra Nevada, entre los estados de California y Nevada Jeremy Doddridge / Unsplash

La organización sin fines de lucro The League to Save Lake Tahoe advirtió que el principal peligro para el lago es la contaminación por sedimentos finos de los caminos, por lo que promueve soluciones creativas para reducir el tránsito de vehículos por las carreteras aledañas. Por otra parte, Scott Robbins, portavoz de un grupo de vecinos de Tahoe, expuso para el portal South Tahoe Now la disyuntiva entre la conservación del medioambiente y el fomento del turismo: “Es difícil tomarse en serio el discurso de nuestra ciudad sobre el liderazgo en el problema del cambio climático a largo plazo cuando, cuando al mismo tiempo, fomentamos el tráfico de visitantes que provoca embotellamientos y demoras que llegan hasta Sacramento”.

