Revelan por qué Adamari López habría sido despedida de Hoy día: “Rozaba los 840 mil dólares”

El jueves 6 de abril, se dio a conocer a través de un comunicado que la popular conductora Adamari López dejaba Telemundo, luego de 11 años al frente del programa matutino Hoy día. Tanto en este mensaje como en una confirmación posterior de la presentadora, se enfatizó que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo. No obstante, muchos apuntaron a que la latina no sabía que la despedirían y todavía hay especulaciones sobre lo que provocó su salida.

Antes del comunicado, López había compartido su emoción en redes sociales por la hora extra que le dieron al matutino a partir de este lunes. “Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa”, expresó la conductora en una de las historias publicadas en Instagram. Sin embargo, el jueves por la tarde llegó el mensaje de los ejecutivos, que ella reafirmó al día siguiente.

La ausencia de la presentadora fue notable al momento de su video homenaje, dado que mientras sus compañeros veían sus momentos más icónicos en la pantalla, ella no se encontraba en el set. Después, proyectaron una despedida pregrabada. Fue así que los seguidores de la estrella latina explotaron contra los ejecutivos del programa y los acusaron de haberla despedido sin un trato digno.

¿Por qué salió Adamari López de Telemundo?

De acuerdo con el programa Chisme No Like, una de las posibles razones por las que la famosa de 51 dejó el matutino fue el alto sueldo que recibía. El comunicador Javier Ceriani, quien ha seguido muy de cerca este caso, indicó en su programa de Youtube: “De común acuerdo no se fue, la echaron… Sé de muy buena fuente, porque alguien vio el contrato en Telemundo. (…) Adamari ganaba al año la cifra de US$640 mil, más retroactivos, bonos, comerciales. Rozaba los US$840 mil”. Esta suma, según detalla el titular del show, podría usarse para pagarle a tres o cuatro conductores.

Sobre el estado de ánimo de López, la fuente dijo que la puertorriqueña estaría muy afectada, mientras que Telemundo intenta probar con varios presentadores para analizar su rating y encontrar el reemplazo ideal de una de las conductoras más destacadas de la televisión en español en Estados Unidos.

Por su parte, una persona cercana a la actriz le dijo a la revista People en español que, a pesar de que Telemundo informó que “La Chaparrita de Oro” estuvo al tanto de la decisión, realmente “ella no sabía nada”.

Adamari López se despidió de Hoy día tras 11 años en la conducción del programa @adamarilopez

Otros medios apuntaron a que su salida ya “estaba planeada” desde que comenzaron los cambios de estructura del programa. Aunque el contrato de López todavía estaba vigente por unos meses, se determinó romper la relación, como ocurrió con los conductores Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano.

Adamari López se despide de Hoy día

Al día siguiente del sorpresivo anuncio de Telemundo, Adamari López se despidió oficialmente frente a las cámaras del programa de toda la audiencia que la acompañó por más de una década.

Aunque los televidentes y fans del matutino no verán de nuevo a Adamari López en las próximas emisiones, la actriz boricua adelantó que no iba a ser el fin de su carrera, por lo que seguirá en nuevos proyectos y no dejará de compartir contenido en sus redes sociales. Solo en Instagram suma más de ocho millones de seguidores.

Adamari López se despidió de Hoy día con un emotivo mensaje

“Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y ofrecerles lo mejor de mí, siempre. Gracias, los quiero mucho”, expresó la expareja del bailarín Toni Costa.

Telemundo aclaró que no descarta volver a trabajar con la puertorriqueña en algún proyecto a futuro. “Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo”, decía el comunicado.

