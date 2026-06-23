El letal Haaland lleva al barco de Noruega a la próxima fase del Mundial

Dos partidos en el Mundial y cuatro goles en su cuenta: Erling Haaland guió este lunes a Noruega hacia los dieciseisavos de final en Norteamérica 2026, al firmar un nuevo doblete en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal.

Haaland fue nuevamente figura con sus dos tantos (48' y 58') en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurara el marcador tras capitalizar un error del central Kalidou Koulibaly (48').

Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') para unos Leones de la Teranga que apretaron hasta el último instante.

Ya clasificados a la próxima fase, Francia y Noruega dominan la llave con 6 puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

Haaland, de 25 años, había hecho dos dianas en su estreno mundialista, en la victoria 4-1 sobre la selección iraquí.

El próximo viernes, la Francia de Kylian Mbappé está en la mira.

La primera gran ocasión de gol de Noruega llegó rápido, con un cabezazo de Kristoffer Ajer que salvó sobre la línea el arquero de Senegal, Edouard Mendy.

Los africanos, pese al susto, ganaron terreno y pasaron a manejar el balón.

Lo que pasa es que Noruega, cuando tenía la pelota, tenía muy claro qué hacer, con contragolpes muy peligrosos.

Cerca del descanso, Pedersen, sustituto del lesionado Julian Ryerson, sacó provecho a un grave fallo de Koulibaly.

Y Haaland avisaba: tiro al palo y una gran parada de Mendy a un cabezazo suyo.

Del dicho al hecho. Una contra bien conducida por Odegaard fue fenomenalmente finalizada por Haaland tras la reanudación.

Senegal pareció encajar bien el golpe y Ismaïla Sarr respondió, pero otra vez Haaland trituró la ilusión senegalesa.

Berg centró y el delantero del Manchester City disparó en el aire a la red.

Senegal tuvo una mala noticia adicional: la lesión de Mendy, sustituido por Mory Diaw.

Sobre el final, sin embargo, empujó y Ismaïla Sarr volvió a anotar con los 90 minutos agotados, pero Noruega resistió en un final con suspenso.

Alineaciones:

Noruega: Ørjan Nyland - Julian Ryerson (Marcus Pedersen, 13), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem (Leo Østigård, 84), David Möller Wolfe - Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes (Patrick Berg, 45) - Alexander Sørloth (Oscar Bobb, 84), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, 71). DT: Staale Solbakken.

Senegal: Edouard Mendy (Mory Diaw, 63) - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (Pape Matar Sarr, 72), Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs, 54) - Idrissa Gueye, Pape Gueye (Ibrahim Mbaye, 54) - Ismaïla Sarr, Laime Camara (Pathé Ismaël Ciss, 63), Sadio Mané - Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.