El “libro negro” de Hugh Hefner en la mansión Playboy al que las conejitas le tenían pánico

Con el fallecimiento de Hugh Hefner, el famoso fundador y editor de la revista Playboy, en septiembre de 2017, se han destapado todo tipo de revelaciones sobre cómo era la vida en la mansión de Los Ángeles que tan popular se volvió desde los años 70 cuando recién la habían mudado desde Chicago. Las extravagantes fiestas con invitadas exclusivas hicieron de esa casa una de las más famosas de California y a pesar de que él ya no está, sigue dando de qué hablar.

Sin embargo, los lujos y la diversión que se apreciaba desde lejos no reflejaba la realidad que vivieron decenas de mujeres que pasaron por la mansión, a tal punto que algunas han calificado la experiencia como similar a estar en prisión porque tenían reglas muy estrictas. Las últimas declaraciones de dos “exconejitas” van por la misma línea, en reproche a los excesos de Hefner, quien incluso lloraba para persuadirlas a tener relaciones sexuales.

Bridget Marquardt y Holly Madison revelaron su experiencia en la mansión Playboy. Youtube: Juicy Scoop

Para los micrófonos del podcast “Girls Next Level”, Holly Madison y Bridget Marquardt revelaron detalles sobre su relación con este hombre, a quien una de ellas describió como “muy miserable”, actitud que contrastaba con las sonrisas de él y sus acompañantes en las fotografías de antaño. A través de varias anécdotas en las que la violencia era protagonista, contaron que las prácticas sexuales que mantenían con él ocurrían en medio de trances por drogas que estaban obligadas a tomar y sin uso de preservativo.

Hugh Hefner, fundador y editor de la revista Playboy, falleció a los 91 años en septiembre del 2017 después de haber creado un imperio alrededor de la publicación

Una de las revelaciones que más impactaron gira en torno a la existencia de un “libro negro”, en el que Hefner no solo apuntaba los pagos de 1000 dólares que hacía cada mes a las mujeres de la casa, sino que también llevaba un control de con quiénes tenía sexo y en qué fecha. Supuestamente, ese libro fue quemado tras su muerte.

Bridget relató que, en diversas ocasiones, fue presionada para tener sexo con personajes importantes: “Me dijeron que, si no participaba, nunca más me invitarían a fiestas ni a la mansión. Así que observé lo que el resto de chicas hacían y pensé: ‘Serán 10 segundos, no más de un minuto’”. La mujer cuenta que justificó los abusos hasta que después de siete años, en los que muchas veces tenía que perseguir al hombre para recibir su pago, decidió dejar la mansión.

Una situación similar ocurrió con Holly, quien al no tener donde vivir aceptó la propuesta de Hefner de ser su “novia principal”. “Nadie quería ser la novia principal porque se sabía que tenías que compartir habitación. Estabas bajo la lupa todo el tiempo y no podías salir y hacer tus cosas”, dijo.

Jenny McCarthy, playmate del año en 1994, rechazó participar en el documental que revela oscuros secretos de la mansión de Playboy liderada por Hugh Hefner @jennymccarthy - @jennymccarthy

Ante las denuncias recientes y el lanzamiento de un documental que reúne dolorosos testimonios de varias mujeres bajo el nombre de Secrets of Playboy, Jenny McCarthy, quien fuera Playmate en 1994 y protagonista en diversas ediciones de la revista hasta 2012, apareció para contar su testimonio: “Estoy tan agradecida de que cuando estuve allí Hef estaba casado. Era como un dormitorio estricto. Ni siquiera se nos permitía acercarnos a Hef o alrededor de la casa. Para ser honesta, era casi como una escuela católica. No vi orgías ni grandes fiestas, creo que entré allí en un período que era bastante seguro”, dijo en el podcast “#NoFilter” con Zack Peter.

Aunque no desacreditó las declaraciones: “Escuchar algunas de las historias de estas chicas fue realmente duro”. Jenny dijo que recibió una propuesta de los productores del documental para participar en él y hasta conducirlo. Sin embargo, declinó porque consideró que no había vivido las mismas experiencias que otras mujeres: “No iba a firmar un cheque de pago y ser morbosa cuando no experimenté esas cosas”.