El marroquí Hakimi, que será juzgado en Francia por violación, titular contra Escocia

Achraf Hakimi, estrella y capitán de la selección de Marruecos, arrancará este viernes como titular frente a Escocia en el segundo partido de los Leones del Atlas en el Mundial 2026, solo unas horas después de que se confirmara que enfrentará un juicio en Francia acusado de violación.

El defensa del Paris Saint-Germain había recurrido a finales de mayo el auto del juez de instrucción que lo remitía a juicio por la violación de una mujer en 2023, una acusación que el jugador siempre ha tachado de "falsa".

Este viernes, sin embargo, la justicia francesa confirmó el procesamiento al determinar que "existen cargos suficientes".