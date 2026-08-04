El filtro de selección del ICE, bajo revisión tras el agente que le disparó a un migrante colombiano

Tom Homan, el “zar fronterizo”, cuestionó la idoneidad del oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) identificado por familiares como autor del disparo que mató a un migrante colombiano en Maine. Además, el funcionario confirmó que se iniciaron revisiones internas tras varios episodios fatales protagonizados por agentes federales.

Tom Homan evalúa el filtro del agente del ICE investigado por el tiroteo en Maine

Homan abordó la situación del oficial David Brouillette, involucrado en el tiroteo de Maine. Durante una entrevista en la cadena de noticias CNN, el funcionario federal cuestionó que el veterano del Ejército hubiera superado el proceso de selección de la agencia.

Tom Homan aseguró que se encuentra en investigación el proceso de selección por el que el agente Bourillette ingresó al ICE AP

“Si esas acusaciones son ciertas, no creo que debiera haber superado el filtro”, declaró sobre el oficial señalado. Asimismo, reveló que la sección de Asuntos Internos mantiene bajo revisión el proceso de selección de Brouillette.

Los familiares del oficial aportaron datos sobre sus antecedentes de problemas de salud mental y conductas violentas denunciados por familiares y documentados en registros judiciales. Esta información motivó el inicio de las investigaciones para determinar si existieron fallas en los protocolos de contratación de la administración actual.

De acuerdo con Associated Press, la presión política sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aumentó ante la rapidez de los procesos de despliegue de nuevos efectivos.

Qué se sabe del tiroteo del ICE que causó la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine

El episodio fatal ocurrió el 13 de julio en la ciudad costera de Biddeford, ubicada en el estado de Maine. El agente Brouillette disparó contra un vehículo donde se encontraba el ciudadano de origen colombiano, identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero.

Organizaciones locales de Maine repudiaron la muerte de un colombiano en Biddeford, vinculada a un masivo operativo del ICE JOSEPH PREZIOSO - AFP

La víctima tenía 25 años de edad en el momento del incidente cerca de su residencia habitual. Los disparos del oficial terminaron con la vida del joven en plena vía pública.

En ese momento, la agencia migratoria justificó el uso de la fuerza con su objetivo de garantizar la seguridad para la población. Sin embargo, los antecedentes atribuidos a Brouillette aumentaron los cuestionamientos sobre el proceso de selección del ICE, mientras las autoridades investigan de forma independiente las circunstancias del tiroteo.

El ICE exige cámaras corporales en operativos vehiculares tras los tiroteos de Maine y Houston

Luego de los episodios fatales que protagonizó el ICE, el director interino de la agencia, David Venturella, emitió una orden administrativa para modificar las tácticas operativas de campo. Según AP, la nueva directiva establece el uso obligatorio de cámaras corporales durante cualquier detención de vehículos.

Homan confirmó que las autoridades ya implementaron cambios técnicos para asegurar que los operativos queden registrados con el contenido visual. Al menos un oficial en el sitio de la intervención debe portar el equipo de grabación encendido.

La medida busca generar un registro audiovisual del procedimiento que sirva como evidencia en futuras investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Senadores de ambos partidos políticos presionaron al DHS para aumentar la transparencia de sus acciones. La republicana Susan Collins destacó la importancia de estas herramientas tras la falta de cámaras en el incidente de Maine.

El Congreso destinó una partida presupuestaria de 20 millones de dólares para la adquisición de estos dispositivos tecnológicos. No obstante, los agentes involucrados en otros tiroteos recientes carecían de dicho equipamiento al momento de los hechos.