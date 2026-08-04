Oficial y confirmado: dónde se verá el eclipse solar del 12 de agosto en Estados Unidos

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que desde Estados Unidos se podrá observar de forma parcial. Para verlo, es importante utilizar anteojos especiales o un visor, junto con otros métodos de seguridad oficiales. Además, el mes trae otros eventos astronómicos de importancia para los aficionados.

Dónde se verá el eclipse solar del 12 de agosto en EE.UU.

Con el comienzo de agosto, los aficionados a la astronomía recibieron un nuevo mes cargado de fenómenos observables desde EE.UU. En el día dos, Mercurio alcanzó su máxima elongación oeste, lo que significa que llegó a su mayor separación aparente del Sol.

El video de la NASA sobre el eclipse solar del 12 de agosto

Durante la siguiente semana, el miércoles 12 de agosto, los estadounidenses podrán admirar un eclipse solar, que no será completamente visible.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que la franja donde la Luna cubrirá completamente el disco solar atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Europa, África y América del Norte solo se verá una fase parcial.

En EE.UU., el eclipse parcial será visible principalmente desde sectores del norte de ese país. El campo visual también alcanzará Alaska y algunas regiones del territorio continental, como el noreste, partes del Atlántico Medio y sectores del Medio Oeste superior, aunque el porcentaje del Sol oculto cambiará considerablemente según la ciudad.

Al abarcar un vasto territorio, la hora de inicio será diferente en cada área. Las autoridades recomiendan consultar el mapa interactivo de la agencia para conocer mejor los horarios.

Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de forma segura

En su página web, la NASA recordó a las personas que decidan observar el evento que lo hagan de forma segura:

Evitar mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación, excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante.

Mirar el fenómeno a través de anteojos para la observación solar que sean seguros (“anteojos para eclipses”) o un visor solar de mano que sea seguro.

Inspeccionar los anteojos para eclipses o el visor de mano antes de usarlo; si están rotos, rayados o dañados de alguna otra manera, es necesario desechar estos dispositivos.

Supervisar siempre a los niños que utilizan visores solares.

No mirar al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras la persona usa anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en los ojos, lo que causa lesiones graves.

Usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol, en caso de no contar con anteojos especiales o un visor solar de mano.

Utilizar protector solar, un sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel mientras dure el fenómeno.

Para ver un eclipse solar parcial, es fundamental utilizar anteojos para la observación o un visor portátil iStock

Los otros fenómenos astronómicos que se verán desde EE.UU. en agosto

Al margen del eclipse solar parcial, este mes se podrán observar otros eventos astronómicos desde EE.UU. La lluvia de meteoros Perseidas llegará a su período de mayor actividad durante la noche del miércoles 12 de agosto.

La International Meteor Organization ubica el máximo el 13 de agosto y señala que la luna nueva del día anterior dejará el cielo libre de iluminación lunar.

Esa coincidencia favorecerá la identificación de los meteoros más débiles. La tasa horaria cenital podría acercarse a 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

La lluvia de meteoros Perseidas se desarrollará durante la noche del miércoles 12 de agosto APU GOMES - AFP

Otro fenómeno observable se desarrollará previo al eclipse, cuando Mercurio, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno y Marte aparecerán distribuidos sobre un amplio arco del cielo durante las horas previas al amanecer del miércoles 12 de agosto.

El acontecimiento suele recibir el nombre de alineación o desfile planetario. Si bien los seis cuerpos no formarán una línea recta ni estarán agrupados físicamente en el espacio, desde la perspectiva terrestre se verán distribuidos cerca de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el firmamento. En este caso, para mejorar las condiciones, se recomienda: