El médico de Trump dio detalles sobre la herida tras el ataque: “La bala le arrancó un poco de la oreja”

WASHINGTON.- El representante Ronny Jackson, republicano de Texas, volvió a su papel de médico el día después de que el expresidente Donald Trump sobreviviera a un intento de asesinato, cuando lo asistió para reemplazarle el vendaje en la oreja en un vuelo a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana.

En una entrevista el lunes, Jackson, quien fue el médico de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, dio detalles de cómo luce la herida en la oreja derecha del republicano, provocada por el roce de una bala efectuada por un tirador durante el mitin en Pensilvania.

El representante Ronny Jackson, republicano por Texas, quien se desempeñó como médico militar del ex presidente Donald Trump J. Scott Applewhite - AP

“La bala le arrancó un poco de la parte superior de la oreja, en una zona que, por naturaleza, sangra mucho”, aseguró Jackson en una entrevista. “El vendaje está un poco abultado porque necesitas un poco de absorbente. Uno no quiere estar caminando con gasa ensangrentada en su oído”.

Hasta ahora, sólo Trump había descrito sus lesiones; su equipo no proporcionó ningún informe médico formal al público tras el tiroteo.

Jackson relató a The New York Times cómo fue el momento en el que se enteró de que su expaciente y amigo había sido herido. El congresista republicano se encontraba en su habitación de Amarillo, Texas, el sábado por la noche, preparando su valija para la Convención Nacional Republicana.

Miraba el mitin en su iPad, pero había interrumpido la retransmisión en directo algunas veces, por lo que no estaba observando los hechos en tiempo real. Cuando de pronto, su esposa, que sí lo estaba viendo en vivo desde la televisión del living, le gritó: “Acaban de dispararle al presidente”.

Trump le da un apretón de manos a su médico Ronny Jackson twitter

El republicano, quien sirvió en la Unidad Médica de la Casa Blanca bajo tres presidentes, pero forjó una estrecha conexión con Trump, aseguró que sintió impotencia por no haber estado cerca de él cuando sucedió el ataque.

“Me he preparado toda mi carrera para estar allí cuando eso ocurriera. Tengo una relación muy estrecha con él. Y por eso, estar en Texas, y que él esté allí en Pensilvania y que ocurra eso... me sentí impotente”, dijo.

Inmediatamente, mientras su celular colapsaba de llamadas telefónicas, Jackson pidió a su jefe de gabinete que le organizara un vuelo a dondequiera que estuviera Trump.

Una hora más tarde, pudo hablar con él. Trump le afirmó que no estaba “tomando un montón de llamadas”, pero que sí hablaría con él por ser su médico de confianza.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano de 2024, Donald Trump, es visto con una venda en la oreja después de ser herido en un intento de asesinato cuando llega durante el primer día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 15 de julio 2024. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Preferiría tenerte aquí”, le confesó Trump. Jackson se subió a un avión más tarde ese mismo sábado y llegó a Bedminster, el club privado del expresidente en Nueva Jersey, cerca de las 4.30 del domingo.

En referencia a los minutos posteriores al ataque, en los que Trump alzó su puño en alto y pidió a sus simpatizantes que luchen, mientras era retirado del escenario con su cara ensangrentada, Jackson dijo estar orgulloso de su amigo.

“Para mí, era sólo el guerrero en él saliendo. Me pareció un movimiento increíble, y no podría estar más orgullos de él”, señaló a The New York Times.

Jackson ha estado en la mira de la justicia por varias razones. Fue llamado a consultas por el comité del Congreso que investiga la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos para responder a preguntas sobre su participación en el esfuerzo por revertir la derrota electoral de Donald Trump en 2020.

En 2021, el inspector general del Departamento de Defensa publicó un duro informe sobre la conducta de Jackson mientras trabajaba como médico de alto rango de la Casa Blanca.

La investigación interna concluyó que Jackson le hizo comentarios “sexuales y denigrantes” a una subordinada, violó la política de consumo de alcohol en un viaje presidencial y tomó somníferos recetados.

Agencia AP y diario The New York Times

LA NACION