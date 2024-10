El mueble que ahora se ofrece con un 70% de descuento en Walmart, ideal para el otoño

Quienes están reorganizando su armario y descubre que la ropa para el otoño boreal ocupa demasiado espacio, hay una oferta que puede resultarle de especial interés. Walmart vende armarios con un 70% de descuento. El precio habitual es de 130 dólares, pero ahora se pueden comprar en la web por solo 40 dólares.

Esta oferta imbatible para mantener todo ordenado y renovar la habitación con un mueble plegable, que ofrece una relación calidad-precio óptima se puede conseguir en la web de la tienda, y aunque no hay una fecha de caducidad de la oferta, dado el descuento, es mejor no pensarlo demasiado, ya que es probable que pronto se agoten las existencias.

El Armario Portátil Riousery de 1,30 metros para colgar ropa incluye 6 estantes de almacenamiento y está disponible en color gris. Tiene unas dimensiones de 1,24 metros de largo, 50 cm de ancho y 1,70 metros de altura, ofreciendo, según la empresa, un generoso espacio de almacenamiento y una sólida capacidad de carga.

Como solución para la ropa es apto para el dormitorio y el vestidor, pero también una interesante adquisición para la lavandería. Tiene secciones superior e inferior. La superior posee 3 varillas colgantes para artículos como trajes largos, abrigos y suéteres. En la parte inferior hay 6 estantes de almacenamiento, que son perfectos para guardar artículos plegados, bolsos, sombreros, y todo tipo de accesorios. Además, para objetos más pequeños como corbatas, pañuelos, bufandas o calcetines posee bolsillos laterales muy resistentes. En la parte inferior el armario tiene espacio adicional para guarda de manera prolija zapatos y zapatillas.

Los clientes de la empresa han dejado muy buenas evaluaciones del producto con 4.4 puntos sobre 5. (Walmart)

Los clientes de la empresa han dejado muy buenas evaluaciones del producto con 4.4 puntos sobre 5. Además, algunos han proporcionado ideas adicionales para sus usos posibles. “Esta es una bolsa grande y resistente que te ayuda a mantener todos tus suministros de béisbol juntos. Ya no tendrás que hacer malabarismos con bolsas, guantes, cascos y pelotas para practicar. El precio también es más económico que otros y a mi nieto también le gusta mucho. ¡Una mochila de béisbol excelente y asequible!”, detalló un cliente. “Estoy muy satisfecha. Se ha adaptado perfectamente a nuestras necesidades y ha funcionado de maravilla esta temporada. Llevo dos meses usándolo y creo que me durará otra temporada. Muy espacioso”, detalló otra usuaria.

Para quienes tienen dudas en cuanto a su resistencia desde Walmart detallan que el armario está realizado en tela no tejida de alta resistencia y construido con tubos de acero muy sólidos. Los conectores para el armado son de plástico reforzado, por lo que se pueden colgar bien trajes y sacos sin preocuparse. “Cuenta con tubos más gruesos en comparación con la mayoría en el mercado”, aseveran desde la empresa.

No más cuartos desordenados. Archivo LN New York Times

Asimismo, no importa dónde se lo vaya a instalar, ya que su cubierta resistente a la humedad está especialmente pensada para mantener el polvo y los olores alejados de la vestimenta. La limpieza es muy sencilla, solo se requiere un paño húmedo para dejar brillante la cubierta.

Quienes no quieren sufrir con el armado, en este caso no tendrán inconvenientes, por el hecho de que además de tener todas las instrucciones escritas sus partes están numeradas para que el montaje no sea una pesadilla. Según aseguran desde Walmart se puede armar en minutos y cambiar la habitación definitivamente. Asimismo, advierten que en el caso de cualquier inconveniente, Walmart “proporciona componentes adicionales” si son necesarios.

