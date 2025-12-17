El multicampeón de boxeo Terence Crawford anuncia su retiro

El campeón mundial invicto de los supermedianos, Terence Crawford, anunció su retiro del boxeo este martes, tres meses después de su impactante victoria sobre la leyenda mexicana Saúl "Canelo" Álvarez.

Crawford, de 38 años, natural de Nebraska (Estados Unidos), que dominó a Canelo en Las Vegas en septiembre para conquistar la corona indiscutida del peso supermediano, anunció su decisión en un video publicado en las redes sociales.

"Me retiro de la competición, no porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque he ganado otro tipo de batalla", dijo Crawford en su mensaje de despedida. "La batalla en la que te retiras en tus propios términos".