El multimillonario amigo de Hamish Harding que iba a subir al Titán y se arrepintió a último momento: “No soy capaz”

La búsqueda del sumergible Titán, que viajaba hacia el naufragio del Titanic, llegó a sus horas críticas. Adentro se encuentran cinco personas: un aventurero británico, un buceador francés, así como un padre e hijo pakistaníes. El quinto pasajero es Stockton Rush, el CEO y fundador de la compañía OceanGate, a cargo del recorrido. Al parecer, un magnate del marketing digital pudo estar entre ellos. A sus 61 años y en busca de emociones, pagó para acompañar a su amigo Hamish Harding en esta exploración. Sin embargo, varios detalles se convirtieron en signos de alerta y decidió no seguir adelante.

Chris Brown es un empresario multimillonario y también amante de las aventuras. Según reveló al diario The Sun, pagó un depósito de 10.000 dólares para ir con Harding, el explorador británico que se encuentra entre los desaparecidos. No obstante, Brown no pudo ignorar la estructura del sumergible Titán, al que describió como fabricado con componentes estándar. “Descubrí que usaban viejos postes de andamio como lastre del submarino y que sus controles se basaban en tipos de mandos para videojuegos”, declaró al periódico británico.

Al respecto, un periodista de CBS, que viajó en ese sumergible en el verano boreal pasado, detalló que la nave se conduce con lo que parece ser un “joystick” de videojuegos. Previo a su aventura, David Pogue tuvo un diálogo previo con Stockton Rush, el CEO de OceanGate, que según una fuente con conocimiento de la misión también está dentro de submarino. Allí, mientras el periodista y el ejecutivo dialogaban, Rush le mostró el control y pronunció: “Nosotros ejecutamos todo con este joystick de juegos”. El comunicador se mostró incrédulo:“¡Vamos!”, dijo, como si esperara que fuera una broma.

En un artículo en la revista Forbes se retomaron las imágenes del joystick que Rush exhibió para saber cuál era su modelo. De acuerdo con la publicación, es una versión con las palancas modificadas de un Logitech Gamepad F710, disponible en Amazon, con una versión renovada por US$30.

Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, muestra el joystick mediante el cual se maneja el submarino Titan

Por eso, al ser testigo de varias señales de alerta, Brown tomó una decisión: “Al final les envié un correo electrónico y les dije: ‘Ya no soy capaz de ir en esta cosa’”, agregó a The Sun. “Pedí que me devolvieran el dinero después de no estar muy convencido”.

Harding y Brown, dos amigos exploradores

Harding es un explorador experimentado. El año pasado fue turista espacial en un vuelo comercial de Blue Origin, la empresa comercial de Jeff Bezos. Según evocó Brown, acordaron ir juntos en un viaje al Titanic tras tomar unas cervezas, mientras estaban de fiesta en la isla privada Necker del empresario Richard Branson, en 2016. Ambos pagaron un depósito del 10%. En ese entonces la aventura costaba U$100 mil, ahora su precio subió a US$250 mil.

Hamish Harding es un piloto británico a bordo del submarino que desapareció rumbo al Titanic Instagram @actionaviation

“Fui una de las primeras personas en apuntarse a este viaje con OceanGate mientras se desarrollaba el sumergible”, dijo Brown. Como el hombre sabía que se embarcaría en la aventura, siguió de cerca todos los avances de la misma y concluyó que los riesgos eran demasiado altos. Ahora, espera que su amigo regrese a salvo a la superficie, mientras que se realiza un gran operativo de búsqueda y rescate.

“Me siento muy mal por Hamish”, dijo a The Sun. Ambos se conocieron por primera vez en una caminata en 2016 al Polo Sur junto al pionero espacial Buzz Aldrin. “Una cosa es segura, Hamish no es el tipo de persona que entra en pánico. Estará extremadamente tranquilo y procesando planes, esquemas e ideas a través de su enorme cerebro. Espero que sea una influencia tranquilizante para los demás en el submarino y que les dé esperanzas”, cerró.

