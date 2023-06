El descargo de la cantante Rocío Saiz después de que la detuvieran por hacer topless en un concierto del Orgullo LGBT

escuchar

La Policía Local de Murcia (España) abrió una investigación interna luego de que un agente exigiera este sábado a la cantante Rocío Saiz que se cubriera los pechos. La artista mostró esta parte de su cuerpo en momento durante su concierto en el Orgullo LGBT de esta provincia, según confirmaron fuentes oficiales.

Además, informaron de que fue un integrante de la policía, sin especificar su cargo, actuó “por su cuenta” e instó a la exlíder de Las Chillers a que se pusiera la ropa. Las mismas fuentes, que no quisieron ofrecer más detalles, aseguraron que “no hubo ninguna instrucción política” que motivara la intervención. De ahí que la indagación activada este lunes pretenda “esclarecer los hechos”.

Desde hace 10 años, cada vez que Saiz interpreta en sus actuaciones una versión de “Como yo te amo”, se quita la remera. Forma parte de la performance y de su reivindicación sobre el derecho a enseñar el cuerpo femenino, por lo que lo hace justo mientras pronuncia la frase: “¡Para todos aquellos que dicen que las mujeres tenemos que ser discretas!”. Y, así, volvió a hacerlo este sábado, durante el festival del Orgullo LGBT de Murcia. Justo antes, bromeó con que su gesto habitual le costó una multa en 2018, en un recital en Molina de Segura, también en la provincia de Murcia.

Mientras la policía local intenta esclarecer lo sucedido, la cantante tiene muy claro lo que vivió. “Me quité la camiseta y vinieron los de la organización a decirme que estaba ahí la policía y que no se andaba con pavadas: o me cubría o me llevaban esposada”, arrancó su relato a EL PAÍS. Saiz afirmó que se negó y, tal como pudo verse en videos que circularon en redes sociales, una trabajadora de la organización subió al escenario para taparla con una bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGBT.

Saiz aseguró que un representante de la organización No te prives, implicada en la organización del Orgullo en Murcia, se le acercó para decirle: “Este es tu show, si no querés seguir, no lo hagas. Y, políticamente, te apoyamos”. Finalmente, la artista cantó dos temas más y dio por concluido el recital, no antes de volver a destaparse los pechos en la última canción.

A partir de ahí, la cantante rememoró cronológicamente la sucesión de los hechos. Al terminar su actuación, ya en la escalera para bajarse del escenario, un agente le pidió “documentación ahora mismo”. Saiz sostuvo que se negó y que un responsable de seguridad del festival y Esther Nevado, concejala socialista en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Murcia, donde hace un mes ganó las elecciones el Partido Popular, se interpusieron. A continuación, la política intentó sin éxito “calmar” a los agentes. “Subo para el camarín y, en la puerta, los policías nos dicen que no podemos pasar hasta que no hablemos con el inspector”, apuntó Saiz. Tras su negativa, se le impidió el paso, y se sentó en la calle a esperar.

Se abrió una investigación interna

La cantante describió como “enajenado perdido” al inspector, quien apareció a continuación: “Me dijo, literal: ‘Mira, te voy a explicar una cosa para que la entiendas. Como me imagino que nunca has trabajado y no sabés lo que es trabajar, yo estoy haciendo mi trabajo’”. El hombre le explicó que no podía “quitarse la remera porque una ley lo prohíbe” ante la presencia de menores. La acusó de “alterar el orden público” y de rechazar en varias circunstancias entregar su documentación. “Lo que me estás haciendo es mansplaining y abuso de poder”, le espetó la artista, según su versión.

Saiz afirmó que el inspector le dijo que se la llevaría “esposada” si no se disculpaba y mostraba que “lo había entendido”. A lo que ella contestó: “Pues llévame esposada”. El agente le solicitó la documentación, para denunciarla y ella la entregó. Y aseguró que, mientras, tuvo lugar este diálogo:

-Si fuera hombre, ¿me multarías por esto?

-No, porque no es ilegal.

-Y, ¿tenés hijas?

-Sí, tres.

-¿Y si quisieran desnudarse cuando sean mayores o cuando les dé la gana?

-No las dejaría porque para eso hay una ley y hay que cumplirla.

