El Mundial 2026 lucha por encender el entusiasmo en Estados Unidos

Aficionados disuadidos por los elevados precios, otros con visas rechazadas y el público local mucho más encendido con las finales de la NBA: el Mundial de Norteamérica 2026 arranca con poco entusiasmo en Estados Unidos

Los coanfitriones juegan el viernes contra Paraguay en Los Ángeles, pero se trata de un partido inaugural que muchos estadounidenses —incluido Donald Trump— probablemente desdeñarán.

El presidente de Estados Unidos no acudirá al encuentro y enviará en su lugar al secretario de Estado, Marco Rubio.

Interrogado recientemente por los precios de las entradas, considerados prohibitivos por muchos aficionados, Trump dijo que no pagaría los más de 1.000 dólares que se exigen para el primer partido de la selección estadounidense si fuera un hincha común.

Arvin Baines, un fanático inglés de 26 años procedente de Londres, coincidió en que el precio de las entradas es un obstáculo importante.

Con sus amigos reservó vuelos a Estados Unidos antes de que salieran a la venta los partidos y ahora se la juegan para encontrar asientos de reventa de última hora, ya que los oficiales superan su presupuesto.

"Muchos hinchas que conocemos decidieron no viajar justamente por el costo", dijo Baines a la AFP en Washington.

- "Para los fans" -

Otro aficionado que llegó desde Reino Unido es Thomas Shaw, de 40 años, y su hijo de diez, que asistirán al primer partido de Escocia, en Boston el sábado contra Haití.

Compraron sus entradas con puntos de fidelidad obtenidos a través de un grupo de hinchas, pero dijeron que era demasiado caro asistir a más encuentros.

"Tengo amigos que se inscribieron por boletos en los sorteos, no los consiguieron, y algunos pagaron fortunas en el mercado de reventa, lo que también me parece un escándalo", dijo a la AFP en Nueva Jersey.

"No creo que eso esté bien. O sea, se supone que el fútbol es para los fans".

En tanto, Costa de Marfil y Senegal jugarán sin delegaciones oficiales de hinchas por primera vez pues Estados Unidos rechazó darles visas.

"Los seguidores han cancelado el viaje porque el gobierno estadounidense no quiere ver en su territorio a hinchas de ciertos países, entre ellos Costa de Marfil", declaró Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes de Costa de Marfil.

- No hay ambiente, por ahora -

Aunque el Mundial de 1994, organizado por Estados Unidos, fue un éxito popular, los estadounidenses no parecen especialmente enganchados con el torneo de 2026.

Esto se nota claramente en Nueva York, donde las camisetas de los Knicks —el equipo de básquetbol de la ciudad que pelea por su primer título de la NBA desde 1973— son mucho más frecuentes que las de fútbol.

"Creo que ahora mismo los Knicks se han robado buena parte de la emoción", dijo Vanessa Whalen, propietaria de un pub de estilo inglés en Brooklyn, el Black Bull.

Pero la selección estadounidense podría avanzar a las rondas eliminatorias, y Whalen predice que el ambiente se animará: "Creo que Nueva York va ser una locura".

El entusiasmo parece mucho mayor en los otros países anfitriones, México y Canadá, con calles de Ciudad de México desbordadas el jueves por miles de fanáticos tras el triunfo del Tri en el partido inaugural.

En el barrio Westport de Kansas City, campamento base de Argentina e Inglaterra, el Mundial ha despertado poco interés entre los clientes habituales del bar Tin Roof... por ahora.

"Normalmente no ponemos fútbol en la televisión, pero esperamos muchos más clientes de lo normal en las próximas semanas", dijo la camarera Gabrielle McLoughlin. "Tendremos un montón de noches especiales".