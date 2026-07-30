Marco Rubio vs. J.D. Vance: qué dicen las encuestas de los republicanos rumbo a las elecciones presidenciales 2028

Aunque todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales de 2028 y ninguno de los principales dirigentes ha presentado formalmente su candidatura, las mediciones nacionales ya muestran cómo se perfila la competencia dentro del Partido Republicano. En ese escenario, el vicepresidente J.D. Vance aparece como el favorito en la mayoría de las encuestas, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio se consolida como su principal rival.

J.D. Vance y Marco Rubio: qué muestran las encuestas nacionales

El promedio elaborado por RealClearPolitics reúne los principales estudios nacionales realizados entre fines de junio y la segunda mitad de julio de 2026. Ese consolidado ubica a J.D. Vance al frente de la intención de voto para una eventual primaria republicana, con una ventaja de casi 18 puntos sobre Marco Rubio.

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Los principales resultados del promedio de RealClearPolitics son los siguientes:

J.D. Vance: 39,7%

39,7% Marco Rubio: 21,8%

21,8% Donald Trump Jr.: 11,8%

11,8% Ron DeSantis: 7,2%

7,2% Robert F. Kennedy Jr.: 4%

4% Nikki Haley: 3,3%

3,3% Ted Cruz: 3,1%

3,1% Vivek Ramaswamy: 2,3%

2,3% Tucker Carlson: 2%

Marco Rubio, J.D. Vance y la encuesta de Emerson

Uno de los sondeos que presenta el escenario más competitivo es el elaborado por Emerson College Polling, realizado entre el 19 y el 20 de julio de 2026. En esa medición, prácticamente no existe distancia entre los dos principales aspirantes republicanos.

El vicepresidente estadounidense JD Vance aparece como el favorito para las primarias republicanas 2028 Mark Schiefelbein - AP

Los resultados publicados por Emerson College Polling indican:

J.D. Vance: 39%

39% Marco Rubio: 37,8%

37,8% Ron DeSantis: 4,9%

4,9% Donald Trump Jr.: 4,5%

4,5% Ted Cruz: 2,3%

2,3% Tucker Carlson: 0,9%

0,9% Nikki Haley: 0,5%

0,5% Robert F. Kennedy Jr.: 0,3%

0,3% Indecisos: 8,5%

La diferencia entre J.D. Vance y Marco Rubio es de apenas un punto porcentual, muy por debajo de la ventaja que reflejan otros estudios nacionales.

La misma encuesta también consultó sobre el contexto político general. Según Emerson College Polling, los demócratas aventajan a los republicanos por 11 puntos en la intención de voto genérica para el Congreso, con un 53% frente al 42%.

Además, la aprobación del presidente Donald Trump se ubica en 39%, mientras que el 57% desaprueba su gestión.

La primaria republicana según la encuesta del Daily Mail

El escenario cambia considerablemente en el relevamiento elaborado por Daily Mail junto con JL Partners, publicado el 26 de julio de 2026. Allí, J.D. Vance amplía de manera significativa su ventaja y se consolida como el principal favorito entre los votantes republicanos.

Marco Rubio Funcionario De Trump

Los resultados de la encuesta son los siguientes:

J.D. Vance: 48%

48% Marco Rubio: 18%

18% Ron DeSantis: 12%

12% Ted Cruz: 5%

5% Nikki Haley: 2%

2% Vivek Ramaswamy: 2%

Según esta medición, la diferencia entre J.D. Vance y Marco Rubio asciende a 30 puntos porcentuales.

El mismo estudio también evaluó un eventual enfrentamiento directo entre ambos dirigentes. En ese escenario, J.D. Vance obtiene el 60% del apoyo entre los votantes republicanos, mientras que Marco Rubio alcanza el 29%.

De acuerdo con Daily Mail, Marco Rubio declaró públicamente que no buscaría enfrentar a J.D. Vance en una primaria republicana, mientras que el vicepresidente todavía no ha anunciado oficialmente una candidatura para 2028, aunque aún es mencionado como el principal favorito para representar al partido.

La encuesta también revela el peso que conserva Donald Trump dentro del Partido Republicano. El 44% de los consultados considera que debería estar “muy involucrado” en la elección del próximo candidato presidencial republicano, mientras que otro 31% cree que debería estar “algo involucrado”.