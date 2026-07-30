Cornyn frena a Todd Blanche como fiscal general y exige por escrito el fin de un fondo de US$1800 millones

La designación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado. Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, reclamaron compromisos escritos antes de respaldar su confirmación.

Cornyn exige garantías sobre el fondo de Trump y el IRS antes de aprobar la designación de Blanche

“No estoy dispuesto a votar a favor sin un acuerdo”, dijo Cornyn a los periodistas, según consignó CBS News. Su postura llevó al Comité Judicial del Senado a aplazar la votación prevista para avanzar con el nombramiento de Blanche.

El senador John Cornyn aseguró que no votará por Todd Blanche como fiscal general hasta que presente garantías escritas Archivo/AFP

“La audiencia se pospuso mientras se sigue trabajando para conseguir el apoyo suficiente en el comité para emitir un dictamen favorable sobre el nominado a fiscal general", dijo un portavoz del comité al medio.

El principal reclamo de Cornyn está relacionado con un fondo de aproximadamente US$1800 millones incluido en un acuerdo de conciliación vinculado con una demanda presentada por Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro. El senador sostuvo que su eliminación debe quedar establecida mediante un documento con efectos jurídicos.

Blanche afirmó durante su proceso de confirmación que el denominado fondo contra la “militarización” de la justicia ya no existe y que nunca se produjo una transferencia de dinero del Tesoro destinada a ese mecanismo. Sin embargo, Cornyn consideró insuficiente esa explicación.

Según el senador, el acuerdo original establece que cualquier modificación debe quedar formalizada y contar con la firma de las partes involucradas. Por ese motivo, reclamó que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presente una garantía contractual que establezca de manera definitiva la eliminación del fondo.

“No he visto ni un solo texto que responda a lo que he solicitado”, dijo Cornyn, según lo retomado por NBC News. “Si los abogados del presidente son las partes del acuerdo y lo firman, podemos seguir adelante”, agregó Tillis, quien también pidió garantías antes de que se aplazara la votación.

El fondo en disputa había sido concebido para compensar a personas que sostuvieran haber sufrido acciones consideradas como persecución política o un uso indebido de las instituciones judiciales. Entre los posibles beneficiarios mencionados, aparecían participantes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y personas que alegaban haber sido afectadas por acciones que califican como lawfare.

Cornyn también cuestionó la inmunidad de Trump frente a auditorías del IRS

Cornyn también busca modificar otra disposición incluida en el mismo acuerdo. Se trata de una cláusula relacionada con la protección frente a determinadas auditorías fiscales de Trump, integrantes de su familia y sus empresas respecto de declaraciones tributarias anteriores.

El senador pretende conocer con precisión qué organismos federales quedarían comprendidos por esa protección y plantea reducir su alcance. Para Cornyn, las condiciones deben quedar definidas antes de otorgar su respaldo a Blanche.

Todd Blanche es actualmente el fiscal general interino y busca ocupar el cargo de manera permanente Mariam Zuhaib - AP

“Lo único que quiero es que confirmen lo que dijo en su testimonio jurado ante el Comité Judicial, no solo con respecto al fondo para la militarización, sino también quién está protegido de futuras auditorías y qué agencias del gobierno federal están obligadas por la divulgación”, dijo Cornyn.

El DOJ negocia el nombramiento de Blanche con los senadores

El DOJ envió propuestas y nuevas versiones de los documentos para intentar alcanzar un acuerdo con los legisladores. “Esperamos poder seguir dialogando sobre cualquier inquietud pendiente”, dijo un funcionario de la agencia, según NBC News. Sin embargo, Cornyn manifestó que las respuestas recibidas no habían respondido de manera eficiente a sus planteos.

La situación llevó a postergar la votación del Comité Judicial. El presidente del panel, Chuck Grassley, podría mantener el proceso demorado hasta que los responsables de la nominación tengan los votos necesarios para evitar una derrota. La Casa Blanca también quedó involucrada en la disputa política.

Trump atribuyó la posición del senador a una cuestión vinculada con las elecciones primarias de Texas, donde el presidente mostró públicamente su apoyo a Ken Paxton, quien finalmente ganó los comicios contra Cornyn. “Esa es una excusa conveniente, y resulta que no es cierta”, respondió el legislador.

Qué puede ocurrir si Blanche no consigue la confirmación en el Senado

Un rechazo dentro del Comité Judicial podría impedir que la nominación avance al pleno del Senado. Aunque los republicanos cuentan con mayoría en la comisión, la oposición de miembros de su propio partido puede complicar el trámite de confirmación.

Blanche ya ocupa de manera interina el cargo de fiscal general. Si finalmente no obtiene la confirmación, el DOJ podría continuar bajo una conducción interina o Trump tendría que presentar otra candidatura para ocupar el puesto de forma permanente.